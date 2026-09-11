Служать у війську РФ після окупації Криму: 10 колишнім українським військовим оголосили підозри

Правоохоронці повідомили про підозру десятьом колишнім військовослужбовцям ЗСУ, які після окупації Криму у 2014 році перейшли на бік Росії та продовжили службу у збройних силах РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

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Ексвійськові ЗСУ після окупації Криму пішли служити до РФ

За даними слідства, у березні 2014 року підозрювані служили у військовій частині тактичної групи Повітряних сил "Крим" ЗСУ. Вони не прибули до нового місця дислокації підрозділу та відмовилися від подальшої служби в Україні.

"Серед них були колишні керівники підрозділів і служб, командир стартового взводу, інженер технічної частини, старший помічник начальника штабу та оперативний черговий командного пункту", – поінформували в ОГП.

Надалі вони, залишаючись громадянами України, уклали контракти зі збройними силами РФ та почали службу в російській армії.

Більшість підозрюваних і нині служать у російських підрозділах. Вони обіймають офіцерські та командні посади у військах протиповітряної оборони, повітряно-космічних силах, а також у радіолокаційних і технічних підрозділах.

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Колишні військові беруть участь у роботі ППО в Криму

За даними слідства, підозрювані продовжують брати участь у забезпеченні військової діяльності РФ. Зокрема, вони залучені до системи протиповітряної оборони тимчасово окупованого Кримського півострова.

Їм повідомили про підозру в дезертирстві та державній зраді за ч. 1 ст. 408 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

За вчинені злочини передбачене покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як додали в Нацполіції, один із фігурантів став заступником командира зенітного ракетного дивізіону з військово-політичної роботи. Інші відповідали за роботу командного пункту та радіолокаційної групи.

Ще кілька фігурантів обійняли керівні посади в автомобільній службі та службі радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

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