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Новини Удари по Криму
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34 енергооб’єкти РФ уразили СБС на окупованих територіях за перший тиждень вересня, - Мадяр. ВIДЕО

34 об'єкти енергетики уразили воїни Сил безпілотних систем на тимчасово окупованих територіях протягом першого тижня вересня.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Протягом двох місяців операції Кримський рубильник off (із 6 липня по 9 вересня) було уражено 374 енерговузли в Криму та на інших окупованих Росією територіях.

Що було уражено від початку вересня?

  • Електропідстанція ПС 150 кВ "ЗРК", нп Мала Білозерка, Запорізька обл.
  • ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл.
  • ПС 110 кВ "ДХМЗ-2", нп Донське, Донецька обл.
  • ПС 110 кВ "Павлопільська", нп Орловське, Донецька обл.
  • ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл.
  • Тягова підстанція ТПС 150 кВ "Сокологірна", нп Розівка, Запорізька обл.
  • Луганська ТЕС, нп Щастя, Луганська обл.
  • ПС 330 кВ "Михайлівська", нп Сокологірськ, Луганська обл.
  • Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Волноваха-Тягова", нп Волноваха, Донецька обл.
  • Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Карань", нп Андріївка, Донецька обл.
  • Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Оленівка тягова", нп Оленівка, Донецька обл.
  • Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Кальчик-Тягова", нп Кальчик, Донецька обл.
  • Газорозподільна станція ГРС "Нижньогірський", нп Нижньогірський, АР Крим.
  • ГРС "Наташине", нп Наташине, АР Крим.
  • ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл.
  • ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл.
  • ПС 220 кВ "Кіровська-220", нп Луганськ, Луганська обл.,
  • Електропідстанція "Морська", нп Скадовськ, Херсонська обл.
  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська" (повторно), нп Генічеськ, Херсонська обл.
  • ГРС "Євпаторія", нп Євпаторія, АР Крим
  • Електропідстанція, нп Бутове, Луганська обл.
  • Електропідстанція, нп Красний Кут, Луганська обл.,
  • Електропідстанція, нп Рибинське, Донецька обл.
  • ПС 330 кВ "Михайлівська" (повторно), нп Сокологірськ, Луганська обл.
  • Електропідстанція, нп Кутейникове, Донецька обл.
  • Електропідстанція, нп Луганськ, Луганська обл.
  • Електропідстанція, нп Травневе, Луганська обл.
  • Газорозподільна станція ГРС "Вересаєве", нп Вересаєве, АР Крим.
  • ГРС "Дібрівка", нп Дібрівське, АР Крим.
  • ГРС "Геройське", нп Червоне, АР Крим.
  • ГРС "Первомайське", нп Упорне, АР Крим.
  • ГРС "Колоски", нп Колоски, АР Крим.
  • ГРС "Азовське", нп Майське, АР Крим.
  • ГРС "Нижньогірськ", нп Нижньогірськ, АР Крим.
  • Мобільні вогневі групи ворога

Дивіться: Оператори 422-го полку "Luftwaffe" уразили газопровід, який забезпечував генератори російських військових. ВIДЕО

Автор: 

Крим (12028) Бровді Роберт Мадяр (200) Сили безпілотних систем (647)
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