34 енергооб’єкти РФ уразили СБС на окупованих територіях за перший тиждень вересня, - Мадяр. ВIДЕО

34 об'єкти енергетики уразили воїни Сил безпілотних систем на тимчасово окупованих територіях протягом першого тижня вересня.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Протягом двох місяців операції Кримський рубильник off (із 6 липня по 9 вересня) було уражено 374 енерговузли в Криму та на інших окупованих Росією територіях.

Що було уражено від початку вересня?

Електропідстанція ПС 150 кВ "ЗРК", нп Мала Білозерка, Запорізька обл.

ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл.

ПС 110 кВ "ДХМЗ-2", нп Донське, Донецька обл.

ПС 110 кВ "Павлопільська", нп Орловське, Донецька обл.

ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл.

Тягова підстанція ТПС 150 кВ "Сокологірна", нп Розівка, Запорізька обл.

Луганська ТЕС, нп Щастя, Луганська обл.

ПС 330 кВ "Михайлівська", нп Сокологірськ, Луганська обл.

Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Волноваха-Тягова", нп Волноваха, Донецька обл.

Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Карань", нп Андріївка, Донецька обл.

Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Оленівка тягова", нп Оленівка, Донецька обл.

Тягова підстанція ТПС 110 кВ "Кальчик-Тягова", нп Кальчик, Донецька обл.

Газорозподільна станція ГРС "Нижньогірський", нп Нижньогірський, АР Крим.

ГРС "Наташине", нп Наташине, АР Крим.

ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл.

ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл.

ПС 220 кВ "Кіровська-220", нп Луганськ, Луганська обл.,

Електропідстанція "Морська", нп Скадовськ, Херсонська обл.

Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська" (повторно), нп Генічеськ, Херсонська обл.

ГРС "Євпаторія", нп Євпаторія, АР Крим

Електропідстанція, нп Бутове, Луганська обл.

Електропідстанція, нп Красний Кут, Луганська обл.,

Електропідстанція, нп Рибинське, Донецька обл.

ПС 330 кВ "Михайлівська" (повторно), нп Сокологірськ, Луганська обл.

Електропідстанція, нп Кутейникове, Донецька обл.

Електропідстанція, нп Луганськ, Луганська обл.

Електропідстанція, нп Травневе, Луганська обл.

Газорозподільна станція ГРС "Вересаєве", нп Вересаєве, АР Крим.

ГРС "Дібрівка", нп Дібрівське, АР Крим.

ГРС "Геройське", нп Червоне, АР Крим.

ГРС "Первомайське", нп Упорне, АР Крим.

ГРС "Колоски", нп Колоски, АР Крим.

ГРС "Азовське", нп Майське, АР Крим.

ГРС "Нижньогірськ", нп Нижньогірськ, АР Крим.

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