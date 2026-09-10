34 энергообъекта РФ были поражены СБС на оккупированных территориях за первую неделю сентября, - Мадяр

В течение первой недели сентября бойцы Сил беспилотных систем на временно оккупированных территориях нанесли удары по 34 объектам энергетики.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В течение двух месяцев операции "Крымский рубильник off" (с 6 июля по 9 сентября) было поражено 374 энергоузла в Крыму и на других оккупированных Россией территориях.

Что было поражено с начала сентября?

Электроподстанция ПС 150 кВ "ЗРК", нп Малая Белозерка, Запорожская обл.

ПС 150 кВ "Геническая", пгт Геническ, Херсонская обл.

ПС 110 кВ "ДХМЗ-2", пгт Донское, Донецкая обл.

ПС 110 кВ "Павлопольская", пгт Орловское, Донецкая обл.

ПС 330 кВ "Первоконстантиновка", Херсонская обл.

Тяговая подстанция ТПС 150 кВ "Сокологорная", нп Розовка, Запорожская обл.

Луганская ТЭС, пгт Счастье, Луганская обл.

ПС 330 кВ "Михайловская", нп Сокологорск, Луганская обл.

Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Волноваха-Тяговая", нп Волноваха, Донецкая обл.

Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Карань", населенный пункт Андреевка, Донецкая обл.

Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Оленевка тяговая", пгт Оленевка, Донецкая обл.

Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Кальчик-Тяговая", п. Кальчик, Донецкая обл.

Газораспределительная станция ГРС "Нижнегорский", населенный пункт Нижнегорский, АР Крым.

ГРС "Наташино", населенный пункт Наташино, АР Крым.

ПС 110 кВ "Новотроицкая", пгт Новотроицкое, Донецкая обл.

ПО 110 кВ "Новоазовская", нп Новоазовск, Донецкая обл.

ПС 220 кВ "Кировская-220", нп Луганск, Луганская обл.,

Электроподстанция "Морская", нп Скадовск, Херсонская обл.

Электроподстанция 150 кВ "Геническая" (повторно), пгт Геническ, Херсонская обл.

ГРС "Евпатория", г. Евпатория, АР Крым

Электроподстанция, п. Бутово, Луганская обл.

Электроподстанция, п. Красный Кут, Луганская обл.,

Электроподстанция, нп Рыбинское, Донецкая обл.

ПС 330 кВ "Михайловская" (повторно), нп Сокологорск, Луганская обл.

Электроподстанция, п. Кутейниково, Донецкая обл.

Электроподстанция, населенный пункт Луганск, Луганская область

Электроподстанция, населенный пункт Травневое, Луганская обл.

Газораспределительная станция ГРС "Вересаево", населенный пункт Вересаево, АР Крым.

ГРС "Дибровка", населенный пункт Дибровское, АР Крым.

ГРС "Геройское", населенный пункт Червоное, АР Крым.

ГРС "Первомайское", населенный пункт Упорное, АР Крым.

ГРС "Колоски", населенный пункт Колоски, АР Крым.

ГРС "Азовское", населенный пункт Майское, АР Крым.

ГРС "Нижнегорск", населенный пункт Нижнегорск, АР Крым.

Мобильные огневые группы противника

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