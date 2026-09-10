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Новости Удары по Крыму
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34 энергообъекта РФ были поражены СБС на оккупированных территориях за первую неделю сентября, - Мадяр

В течение первой недели сентября бойцы Сил беспилотных систем на временно оккупированных территориях нанесли удары по 34 объектам энергетики.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В течение двух месяцев операции "Крымский рубильник off" (с 6 июля по 9 сентября) было поражено 374 энергоузла в Крыму и на других оккупированных Россией территориях.

Что было поражено с начала сентября?

  • Электроподстанция ПС 150 кВ "ЗРК", нп Малая Белозерка, Запорожская обл.
  • ПС 150 кВ "Геническая", пгт Геническ, Херсонская обл.
  • ПС 110 кВ "ДХМЗ-2", пгт Донское, Донецкая обл.
  • ПС 110 кВ "Павлопольская", пгт Орловское, Донецкая обл.
  • ПС 330 кВ "Первоконстантиновка", Херсонская обл.
  • Тяговая подстанция ТПС 150 кВ "Сокологорная", нп Розовка, Запорожская обл.
  • Луганская ТЭС, пгт Счастье, Луганская обл.
  • ПС 330 кВ "Михайловская", нп Сокологорск, Луганская обл.
  • Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Волноваха-Тяговая", нп Волноваха, Донецкая обл.
  • Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Карань", населенный пункт Андреевка, Донецкая обл.
  • Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Оленевка тяговая", пгт Оленевка, Донецкая обл.
  • Тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Кальчик-Тяговая", п. Кальчик, Донецкая обл.
  • Газораспределительная станция ГРС "Нижнегорский", населенный пункт Нижнегорский, АР Крым.
  • ГРС "Наташино", населенный пункт Наташино, АР Крым.
  • ПС 110 кВ "Новотроицкая", пгт Новотроицкое, Донецкая обл.
  • ПО 110 кВ "Новоазовская", нп Новоазовск, Донецкая обл.
  • ПС 220 кВ "Кировская-220", нп Луганск, Луганская обл.,
  • Электроподстанция "Морская", нп Скадовск, Херсонская обл.
  • Электроподстанция 150 кВ "Геническая" (повторно), пгт Геническ, Херсонская обл.
  • ГРС "Евпатория", г. Евпатория, АР Крым
  • Электроподстанция, п. Бутово, Луганская обл.
  • Электроподстанция, п. Красный Кут, Луганская обл.,
  • Электроподстанция, нп Рыбинское, Донецкая обл.
  • ПС 330 кВ "Михайловская" (повторно), нп Сокологорск, Луганская обл.
  • Электроподстанция, п. Кутейниково, Донецкая обл.
  • Электроподстанция, населенный пункт Луганск, Луганская область
  • Электроподстанция, населенный пункт Травневое, Луганская обл.
  • Газораспределительная станция ГРС "Вересаево", населенный пункт Вересаево, АР Крым.
  • ГРС "Дибровка", населенный пункт Дибровское, АР Крым.
  • ГРС "Геройское", населенный пункт Червоное, АР Крым.
  • ГРС "Первомайское", населенный пункт Упорное, АР Крым.
  • ГРС "Колоски", населенный пункт Колоски, АР Крым.
  • ГРС "Азовское", населенный пункт Майское, АР Крым.
  • ГРС "Нижнегорск", населенный пункт Нижнегорск, АР Крым.
  • Мобильные огневые группы противника

Смотрите: Операторы 422-го полка "Luftwaffe" поразили газопровод, который обеспечивал генераторы российских военных. ВИДЕО

Автор: 

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