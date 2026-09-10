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34 Russian energy facilities were struck by USF in occupied territories during first week of September, – Madiar. VIDEO
Soldiers from the Unmanned Systems Forces struck 34 energy facilities in the temporarily occupied territories during the first week of September.
This was reported by the commander of the Unmanned Systems Forces, Robert Brovdi (Madiar), according to Censor.NET.
Details
Over the two months of Operation ‘Crimean Circuit Breaker Off’ (from 6 July to 9 September), 374 energy facilities in Crimea and other Russian-occupied territories were struck.
What has been targeted since the start of September?
- The 150 kV ‘ZRK’ substation, in the village of Mala Bilozerka, Zaporizhzhia region.
- 150 kV ‘Henichesk’ substation, in Henichesk, Kherson region
- 110 kV ‘DHMZ-2’ substation, Donske, Donetsk region
- 110 kV ‘Pavlopilska’ substation, Orlovske, Donetsk region
- 330 kV ‘Pershokostyantynivka’ substation, Kherson region
- 150 kV traction substation "Sokolohirna", Rozivka, Zaporizhzhia region
- Luhansk Thermal Power Station, Shchastya settlement, Luhansk region
- 330 kV ‘Mykhailivska’ substation, Sokolohirsk settlement, Luhansk region
- 110 kV ‘Volnovakha-Tyagova’ traction substation, Volnovakha, Donetsk region
- 110 kV ‘Karan’ traction substation, Andriivka settlement, Donetsk region
- 110 kV ‘Olenivka Traction’ traction substation, Olenivka, Donetsk region
- 110 kV traction substation ‘Kalchik-Tyagova’, Kalchik, Donetsk region
- "Nizhnegorskiy" gas distribution station, Nizhnegorskiy settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- Gas distribution station "Natashyne", in the village of Natashyne, Autonomous Republic of Crimea.
- 110 kV ‘Novotroitska’ substation, Novotroitske settlement, Donetsk region
- 110 kV ‘Novoazovska’ substation, Novoazovsk, Donetsk region
- 220 kV ‘Kirovska-220’ substation, town of Luhansk, Luhansk region,
- "Morska" substation, Skadovsk, Kherson region
- 150 kV ‘Henichesk’ substation (repeated), Henichesk, Kherson region
- "Yevpatoria" gas distribution station, Yevpatoria, Autonomous Republic of Crimea
- Power substation, Butove, Luhansk region
- Substation, Krasnyi Kut, Luhansk region,
- Substation, Rybynske, Donetsk region
- 330 kV ‘Mykhailivska’ substation (repeat), Sokolohirsk, Luhansk region
- Substation, Kuteynikove, Donetsk region
- Power substation, Luhansk settlement, Luhansk region
- Power substation, Travneve settlement, Luhansk region
- Gas distribution station "Veresayevo", Veresayevo settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- ‘Dibrivka’ gas distribution station, Dibrivske settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- ‘Heroiske’ gas distribution station, Chervone settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- ‘Pervomaiske’ gas distribution station, Uporne settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- Gas Distribution Station "Kolosky", Kolosky settlement, Autonomous Republic of Crimea.
- Gas distribution station "Azovske", settlement of Maiske, Autonomous Republic of Crimea.
- Gas distribution station "Nizhnegorsk", settlement of Nizhnegorsk, Autonomous Republic of Crimea.
- Enemy mobile fire groups
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