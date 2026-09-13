Ворожі дрони атакували Тернопіль: є влучання в об’єкт інфраструктури та підприємство, поранено людину (оновлено)

Сьогодні, 13 вересня, відбулася чергова атака ворожих безпілотників на Тернопіль.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, євлучання в об’єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Наразі відомо про одного потерпілого.

"Тимчасово перекрито рух на "горбатому" мості. У випадку повторних сигналів повітряної тривоги - переходьте у безпечне місце. Бережіть себе!", - зазначив Надал.

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Більше про атаку безпілотників на Тернопіль на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Як інформує Тернопільська ОВА, силами ППО вдалося відбити більшість дронів. Уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. На місці працюють рятувальники ДСНС, пожежа ліквідована.

"Прохання не поширювати фото та відео з місця падіння!", - йдеться у повідомленні.

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