Ворожі дрони атакували Тернопіль: є влучання в об’єкт інфраструктури та підприємство, поранено людину (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 вересня, відбулася чергова атака ворожих безпілотників на Тернопіль.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, євлучання в об’єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Наразі відомо про одного потерпілого.
"Тимчасово перекрито рух на "горбатому" мості. У випадку повторних сигналів повітряної тривоги - переходьте у безпечне місце. Бережіть себе!", - зазначив Надал.
Більше про атаку безпілотників на Тернопіль на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як інформує Тернопільська ОВА, силами ППО вдалося відбити більшість дронів. Уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. На місці працюють рятувальники ДСНС, пожежа ліквідована.
"Прохання не поширювати фото та відео з місця падіння!", - йдеться у повідомленні.
Як інформує пресцентр ДСНС, внаслідок влучання пошкоджено об’єкти інфраструктури міста та виникла пожежа.
На місці події працюють підрозділи ДСНС: фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують територію.
На щастя, загиблих немає.
Будь ласка, зачекайте...
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