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Росіяни вдарили по Стрию на Львівщині: є влучання по багатоквартирному будинку
Сьогодні, 13 вересня, російські війська завдали ударів по Стрийській громаді на Львівщині, унаслідок чого є пошкодження будівель.
Про це повідомили в Стрийській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що у громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу.
Наголошується, що жертв немає.
Також скликається комісія щодо наслідків влучань.
Відбій повітряної тривоги
Наразі у районі відбій повітряної тривоги.
"Проте не втрачаємо пильність, ворог підступний, тому максимальна увага до сповіщень про тривогу", - додали в міськраді.
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