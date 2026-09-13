Росіяни вдарили по Стрию на Львівщині: є влучання по багатоквартирному будинку

Сьогодні, 13 вересня, російські війська завдали ударів по Стрийській громаді на Львівщині, унаслідок чого є пошкодження будівель.

Про це повідомили в Стрийській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що у громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу.

Наголошується, що жертв немає.

Також скликається комісія щодо наслідків влучань.

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Відбій повітряної тривоги

Наразі у районі відбій повітряної тривоги.

"Проте не втрачаємо пильність, ворог підступний, тому максимальна увага до сповіщень про тривогу", - додали в міськраді.

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