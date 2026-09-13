Дрони атакують Івано-Франківщину: постраждала людина (оновлено). ФОТО
Зранку 13 вересня 2026 року ворог атакує ударними та реактивними дронами територію Івано-Франківщини.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Зокрема, вона інформувала про роботу ППО в області. Згодом стало відомо про постраждалу людину.
"Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована. Небезпека не минула! Повітряна тривога триває в Івано-Франківському та Калуському районах! Бережіть себе!", - зазначила очільниця ОВА.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, внаслідок атаки російських БпЛА в Івано-Франківську пошкоджена 1-поверхова нежитлова будівля та виникла пожежа покрівлі.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією травмована 1 людина.
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