Дрони атакують Івано-Франківщину: постраждала людина (оновлено). ФОТО

Зранку 13 вересня 2026 року ворог атакує ударними та реактивними дронами територію Івано-Франківщини.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Зокрема, вона інформувала про роботу ППО в області. Згодом стало відомо про постраждалу людину.

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"Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована. Небезпека не минула! Повітряна тривога триває в Івано-Франківському та Калуському районах! Бережіть себе!", - зазначила очільниця ОВА.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, внаслідок атаки російських БпЛА в Івано-Франківську пошкоджена 1-поверхова нежитлова будівля та виникла пожежа покрівлі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією травмована 1 людина.









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