Дроны атакуют Ивано-Франковщину: один человек пострадал
Утром 13 сентября 2026 года враг нанесет удар ударными и реактивными дронами по территории Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
В частности, она сообщила о работе ПВО в области. Впоследствии стало известно о пострадавшем человеке.
"В результате вражеской атаки, по предварительным данным, один человек получил травмы. Опасность не миновала! Воздушная тревога продолжается в Ивано-Франковском и Калушском районах! Берегите себя!", - отметила глава ОГА.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль