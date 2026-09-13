Дроны атакуют Ивано-Франковщину: один человек пострадал

Утром 13 сентября 2026 года враг нанесет удар ударными и реактивными дронами по территории Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

В частности, она сообщила о работе ПВО в области. Впоследствии стало известно о пострадавшем человеке.

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"В результате вражеской атаки, по предварительным данным, один человек получил травмы. Опасность не миновала! Воздушная тревога продолжается в Ивано-Франковском и Калушском районах! Берегите себя!", - отметила глава ОГА.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

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