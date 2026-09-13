Снесены 409 из 453 вражеских БПЛА и 4 "бандероли", - Воздушные силы

В ночь на 13 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину 453 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 405 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 4 S8000 "Бандероль".

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Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 7 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атакует "шахедами" Хмельницкую область: на территории предприятия пожар.

Также враг нанес комбинированный удар по Одесской области: есть разрушения и пожары.

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