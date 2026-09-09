РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19080 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Бои на Волчанском направлении
1 960 4

Авиация Воздушных сил нанесла удар по скоплению российских штурмовиков 128-й бригады в Волчанске. ВИДЕО

На Волчанском направлении украинская авиация нанесла удар по месту сосредоточения личного состава 128-й бригады 44-го армейского корпуса российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно отсюда небольшие группы российской пехоты должны были рассредоточиться по Волчанску для дальнейших штурмовых действий. Удар был нанесен в момент, когда на позицию прибыло пополнение штурмовых групп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате авиаудара подтверждена гибель как минимум 5 оккупантов, еще 8 получили ранения, а 4 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в этом месте было уничтожено оборудование узла связи. Двое рашистов, выполнявших функции связистов, получили тяжелые ранения.

Смотрите также: Оккупанты сбежали и оставили танк украинским дроновым операторам: кадры уничтожения от 66-й бригады. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 нанесли удар по позиции россиян с боеприпасами и живой силой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24160) уничтожение (10723) Воздушные силы (3416) Волчанск (546) Харьковская область (3160) Чугуевский район (445)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 