Авиация Воздушных сил нанесла удар по скоплению российских штурмовиков 128-й бригады в Волчанске. ВИДЕО

На Волчанском направлении украинская авиация нанесла удар по месту сосредоточения личного состава 128-й бригады 44-го армейского корпуса российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно отсюда небольшие группы российской пехоты должны были рассредоточиться по Волчанску для дальнейших штурмовых действий. Удар был нанесен в момент, когда на позицию прибыло пополнение штурмовых групп.

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В результате авиаудара подтверждена гибель как минимум 5 оккупантов, еще 8 получили ранения, а 4 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в этом месте было уничтожено оборудование узла связи. Двое рашистов, выполнявших функции связистов, получили тяжелые ранения.

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