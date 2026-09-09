Авиация Воздушных сил нанесла удар по скоплению российских штурмовиков 128-й бригады в Волчанске. ВИДЕО
На Волчанском направлении украинская авиация нанесла удар по месту сосредоточения личного состава 128-й бригады 44-го армейского корпуса российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно отсюда небольшие группы российской пехоты должны были рассредоточиться по Волчанску для дальнейших штурмовых действий. Удар был нанесен в момент, когда на позицию прибыло пополнение штурмовых групп.
В результате авиаудара подтверждена гибель как минимум 5 оккупантов, еще 8 получили ранения, а 4 числятся пропавшими без вести.
Кроме того, в этом месте было уничтожено оборудование узла связи. Двое рашистов, выполнявших функции связистов, получили тяжелые ранения.
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