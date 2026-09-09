Авіація Повітряних сил вдарила по скупченню російських штурмовиків 128-ї бригади у Вовчанську. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку українська авіація завдала удару по місцю накопичення особового складу 128-ї бригади 44-го армійського корпусу російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме звідси невеликі групи російської піхоти мали розосереджуватися по Вовчанську для подальших штурмових дій. Удару завдали в момент, коли на позицію прибуло поповнення штурмових груп.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок авіаудару підтверджено загибель щонайменше 5 окупантів, ще 8 дістали поранення, а 4 вважаються зниклими безвісти.

Крім того, на цій локації було знищено обладнання вузла зв’язку. Двоє рашистів, які виконували функції зв’язківців, дістали важкі поранення.

Дивіться також: Окупанти втекли та залишили танк українським дронарям: кадри знищення від 66-ї бригади. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 завдали удару по позиції росіян із боєприпасами та живою силою. ВIДЕО