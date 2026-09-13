Знешкоджено 409 із 453 ворожих БпЛА та 4 "Бандеролі", - Повітряні сили

У ніч на 13 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 "Бандероль".

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог атакує "шахедами" Хмельниччину: на території підприємства пожежа.

Також ворог завдав комбінованого удару по Одещині: є руйнування та пожежі.

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