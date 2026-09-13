Россияне нанесли удар по Стрыю на Львовщине: есть попадания в многоквартирный дом

Сегодня, 13 сентября, российские войска нанесли удары по Стрыйской громаде во Львовской области, в результате чего были повреждены здания.

Об этом сообщили в Стрыйском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что в общине зафиксировано несколько попаданий: многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового мира.

Подчеркивается, что жертв нет.

Также созывается комиссия по последствиям попаданий.

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Отбой воздушной тревоги

В настоящее время в районе отменена воздушная тревога.

"Однако не теряем бдительности, враг коварен, поэтому уделяйте максимальное внимание оповещениям о тревоге", - добавили в горсовете.

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