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Россияне нанесли удар по Стрыю на Львовщине: есть попадания в многоквартирный дом
Сегодня, 13 сентября, российские войска нанесли удары по Стрыйской громаде во Львовской области, в результате чего были повреждены здания.
Об этом сообщили в Стрыйском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что в общине зафиксировано несколько попаданий: многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового мира.
Подчеркивается, что жертв нет.
Также созывается комиссия по последствиям попаданий.
Отбой воздушной тревоги
В настоящее время в районе отменена воздушная тревога.
"Однако не теряем бдительности, враг коварен, поэтому уделяйте максимальное внимание оповещениям о тревоге", - добавили в горсовете.
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