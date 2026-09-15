Німеччина додатково виділить €1 млн на ядерну безпеку в Україні

Німеччина виділить ще €1 млн на підвищення ядерної безпеки в Україні та підтримку роботи МАГАТЕ на українських атомних об’єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство dpa з посиланням на німецьке Міністерство охорони навколишнього середовища.

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Зазначається, що парламентський державний секретар Ріта Шварцелюр-Зуттер має оголосити про це фінансування у вівторок на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

Наразі Німеччина вже виділила 7,3 млн євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні.

Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до посилення міжнародної підтримки зусиль з відновлення захисної конструкції на Чорнобильській АЕС, яка була пошкоджена на початку 2025 року.

Що передувало?

Уряд Німеччини надасть 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), який зазнав пошкоджень через удар російського безпілотника.

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого 2025 року влучив в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

Унаслідок атаки дрона РФ було пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Окрім того, там виникла пожежа, внаслідок якої були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, системи вентиляції.

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