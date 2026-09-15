Германия дополнительно выделит 1 млн евро на ядерную безопасность в Украине
Германия выделит еще 1 млн евро на повышение ядерной безопасности в Украине и поддержку работы МАГАТЭ на украинских атомных объектах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на германское Министерство охраны окружающей среды.
Отмечается, что парламентский государственный секретарь Рита Шварцелюр-Зуттер должна объявить об этом финансировании во вторник на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
На данный момент Германия уже выделила 7,3 млн евро на поддержку присутствия МАГАТЭ в Украине.
Ожидается, что Шварцелюр-Зуттер также призовет к усилению международной поддержки усилий по восстановлению защитной конструкции на Чернобыльской АЭС, которая была повреждена в начале 2025 года.
Что этому предшествовало?
Правительство Германии выделит 50 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), который был поврежден в результате удара российского беспилотника.
Напомним, что в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ была нарушена целостность внешней оболочки ЧАЭС и повреждено оборудование в гараже технического обслуживания кранов. Кроме того, там возник пожар, в результате которого были повреждены как внешняя, так и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование и системы вентиляции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль