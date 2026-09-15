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Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки

Зеленський визначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №931/2026 від 15 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Коваленко отримав посаду командувача

"Призначити Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки.

Раніше Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка на посаду керівника Національного координаційного центру кібербезпеки.

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