Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №931/2026 від 15 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Коваленко отримав посаду командувача

"Призначити Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки.

Раніше Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка на посаду керівника Національного координаційного центру кібербезпеки.

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