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Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №931/2026 від 15 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.
Коваленко отримав посаду командувача
"Призначити Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.
Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки.
Раніше Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка на посаду керівника Національного координаційного центру кібербезпеки.
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