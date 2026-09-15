Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе № 931/2026 от 15 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

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Коваленко получил должность командующего

"Назначить Коваленко Алексея Александровича командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Бригадный генерал Алексей Коваленко с 2023 года был временным исполняющим обязанности командующего войсками связи и кибербезопасности.

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко на должность руководителя Национального координационного центра кибербезопасности.

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