539 4
Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе № 931/2026 от 15 сентября, опубликованном на сайте главы государства.
Коваленко получил должность командующего
"Назначить Коваленко Алексея Александровича командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Бригадный генерал Алексей Коваленко с 2023 года был временным исполняющим обязанности командующего войсками связи и кибербезопасности.
Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко на должность руководителя Национального координационного центра кибербезопасности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль