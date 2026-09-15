Зеленский наградил министра финансов Швеции орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра финансов Швеции Элизабет Свантессон орденом княгини Ольги III степени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №915/2026.

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Шведскую чиновницу отметили за поддержку Украины

Как отмечается в документе, шведскую чиновницу наградили за значительные личные заслуги в укреплении украинско-шведского партнерства и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Наградить орденом княгини Ольги III степени Свантессон Элизабет - министра финансов Королевства Швеции", - говорится в указе.

Документ президент подписал 15 сентября 2026 года.

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Элизабет Свантессон занимает должность министра финансов Швеции и представляет Умеренную коалиционную партию. Она неоднократно выступала за продолжение масштабной финансовой и военной поддержки Украины.

В частности, Свантессон была среди сторонников использования замороженных российских активов для финансирования нужд Украины. В октябре 2025 года она призвала Европейский Союз активизировать работу над так называемым "репарационным кредитом" на 185 млрд евро, который планировалось обеспечить за счет замороженных активов российского Центробанка.

Шведская министр отмечала, что возможности поиска альтернативных источников финансирования Украины становятся все более ограниченными, поэтому ЕС должен активнее работать с замороженными российскими активами.

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Свантессон поддерживала военную помощь и санкции

Политик выступала за продолжение масштабной поддержки Украины. В частности, она принимала участие в представлении трехлетней рамочной программы военной помощи Украине на 2024–2026 годы в размере 75 млрд шведских крон. Программа предусматривала выделение по 25 млрд крон ежегодно.

Шведский министр также поддерживала усиление санкционного давления на Россию и использование доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Она подчеркивала, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Свантессон также принимала участие во встречах с представителями украинских властей, посвященных поддержке Украины и сотрудничеству между странами.

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