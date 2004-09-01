Трамп розкритикував Верховний суд США через голосування поштою

Президент США Дональд Трамп розкритикував Верховний суд США після рішення, яким суд не дозволив його адміністрації змінити правила голосування поштою напередодні проміжних виборів у листопаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп розкритикував суд щодо нових правил голосування

Трамп також розкритикував суд за те, що рішення щодо нових правил голосування поштою було ухвалене незадовго до виборів.

За словами президента США, рішення суду спрощує можливість фальсифікацій із бюлетенями для голосування поштою.

"Це велика поразка для республіканців і самої Америки", — написав Трамп.

Верховний суд США 14 вересня не дозволив адміністрації Трампа запровадити нові правила голосування поштою на проміжних виборах.

Трамп також заявив, що на Верховний суд нібито чинять тиск демократи.

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Президент США також згадав тарифи та громадянство

Окремо Трамп розкритикував рішення Верховного суду щодо запроваджених ним тарифів та обмеження права на громадянство за народженням.

На думку президента США, рішення щодо тарифів може коштувати країні трильйони доларів протягом багатьох років. Рішення щодо громадянства за народженням він назвав катастрофою для Америки.

Трамп заявив, що Верховний суд може запам’ятатися рішеннями, які він вважає одними з найбільш шкідливих в історії країни.

"Мені нелегко критикувати Верховний суд США — ймовірно, це дорого мені коштуватиме протягом багатьох років, але я вважаю своїм обов’язком як президента зробити це заради Америки, яку ми любимо!" — написав Трамп.

Раніше Трамп пообіцяв кожному повнолітньому американцю по $5 тисяч "дивідендів", якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після проміжних виборів у листопаді.