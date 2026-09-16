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Трамп раскритиковал Верховный суд США из-за голосования по почте

Дональд Трамп раскритиковал Верховный суд США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Верховный суд США после того, как суд не разрешил его администрации изменить правила голосования по почте в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп раскритиковал суд в связи с новыми правилами голосования

Трамп также раскритиковал суд за то, что решение о новых правилах голосования по почте было принято незадолго до выборов.

По словам президента США, решение суда упрощает возможность фальсификаций с бюллетенями для голосования по почте.

"Это большое поражение для республиканцев и самой Америки", — написал Трамп.

Верховный суд США 14 сентября не разрешил администрации Трампа ввести новые правила голосования по почте на промежуточных выборах.

Трамп также заявил, что на Верховный суд якобы оказывают давление демократы.

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Президент США также упомянул тарифы и гражданство

Отдельно Трамп раскритиковал решение Верховного суда относительно введенных им тарифов и ограничения права на гражданство по рождению.

По мнению президента США, решение по пошлинам может стоить стране триллионы долларов на протяжении многих лет. Решение о гражданстве по праву рождения он назвал катастрофой для Америки.

Трамп заявил, что Верховный суд может запомниться решениями, которые он считает одними из самых вредных в истории страны.

"Мне нелегко критиковать Верховный суд США — вероятно, это дорого обойдется мне на протяжении многих лет, но я считаю своим долгом как президента сделать это ради Америки, которую мы любим!" — написал Трамп.

Ранее Трамп пообещал каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов "дивидендов", если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов в ноябре.

Автор: 

выборы (24372) США (30475) Трамп Дональд (8185)
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Топ комментарии
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Підкуп виборців - це злочин !!
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16.09.2026 00:29 Ответить
+6
Згідно з опитуванням, проведеним 11-14 вересня 2026 року, 63% американців не схвалюють ідею виплати цих дивідендів (серед них 40% республіканців).
Загальний рівень підтримки діяльності Трампа становить лише 35%. Водночас у загальнонаціональному електоральному питанні про вибори до Конгресу (generic ballot) демократи впевнено лідирують із 44% проти 37% у республіканців. Також виборці вперше за десятиліття почали більше довіряти демократам в управлінні економікою (38% проти 37%).
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16.09.2026 00:42 Ответить
+3
Рижий маразматик спричинив світову паливну кризу.

Світова паливна криза вже настала, - WSJ

Керівники американських нафтових компаній місяцями попереджали, що тривале закриття Ормузької протоки призведе до паливної кризи - і тепер, за їхніми словами, вона настала. Комерційні запаси палива у світі виснажуються вже понад пів року, а стратегічні резерви нафти практично вичерпано. Ситуацію погіршили минулотижневі атаки на ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії (в обхід протоки), через що ринок втратив щонайменше 2,5 млн барелів на день.
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16.09.2026 01:02 Ответить

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