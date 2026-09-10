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Новости Видео Выборы в США
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Трамп обещает 5 тыс. долларов каждому американцу, если республиканцы победят на выборах. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов "дивидендов Трампа", если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов в ноябре.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Лидер США озвучил это предложение на промежуточном съезде Республиканской партии.

"Однако сразу было непонятно, как именно будут осуществляться эти выплаты и будут ли они законными. В США около 270 миллионов совершеннолетних граждан, поэтому реализация этой идеи обошлась бы примерно в $1,35 триллиона", - отметили журналисты.

Reuters пишет, что непонятно, понравится ли эта речь Трампа ключевым избирателям, которые еще не определились.

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Опросы общественного мнения показывают, что они отворачиваются от Республиканской партии на фоне растущего недовольства стоимостью жизни и войной с Ираном.

"Съезд поставил в сложное положение прежде всего республиканцев, баллотирующихся на сложных выборах. Им может понадобиться дистанцироваться от президента, чтобы расширить свою электоральную поддержку, но в то же время они не могут позволить себе оттолкнуть самых преданных сторонников Трампа", - пишет издание.

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выборы (24367) США (30460) Трамп Дональд (8171)
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Топ комментарии
+60
Згадую про 4000 Євро вчителям! Схоже між Трампом та Зеленським - багато спільного.
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10.09.2026 08:56 Ответить
+47
Стєсняюсь спитать , а це не виглядає як підкуп виборців ? ))
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10.09.2026 08:58 Ответить
+34
А меня згадалось, як він обіцяв дітям "економічним паспорт", де будуть накопичуватись доходи від надр і потім можно буде витратити на навчання...
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10.09.2026 08:58 Ответить

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