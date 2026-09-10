Трамп обещает 5 тыс. долларов каждому американцу, если республиканцы победят на выборах. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов "дивидендов Трампа", если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов в ноябре.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
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Лидер США озвучил это предложение на промежуточном съезде Республиканской партии.
"Однако сразу было непонятно, как именно будут осуществляться эти выплаты и будут ли они законными. В США около 270 миллионов совершеннолетних граждан, поэтому реализация этой идеи обошлась бы примерно в $1,35 триллиона", - отметили журналисты.
Reuters пишет, что непонятно, понравится ли эта речь Трампа ключевым избирателям, которые еще не определились.
Опросы общественного мнения показывают, что они отворачиваются от Республиканской партии на фоне растущего недовольства стоимостью жизни и войной с Ираном.
"Съезд поставил в сложное положение прежде всего республиканцев, баллотирующихся на сложных выборах. Им может понадобиться дистанцироваться от президента, чтобы расширить свою электоральную поддержку, но в то же время они не могут позволить себе оттолкнуть самых преданных сторонников Трампа", - пишет издание.
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