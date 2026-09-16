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Новини Смертельні ДТП Смерть дітей
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13-річний школяр загинув після падіння з електросамоката у Тернополі

У Тернополі 13-річний школяр загинув після падіння з електросамоката

У Тернополі 13-річний школяр загинув унаслідок падіння з електросамоката. Підліток отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, трагедія сталася 15 вересня близько 19:20 на вулиці Бродівській.

За попередніми даними правоохоронців, хлопець їхав електросамокатом Kukirin G2 тротуаром у напрямку вулиці Збаразької. Підліток не впорався з керуванням та впав.

На місце прибули медики, які надали школяреві допомогу. Однак отримані травми виявилися смертельними – хлопець помер дорогою до лікарні.

У поліції встановлюють усі обставини та причини трагедії. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України – порушення чинних на транспорті правил.

Директорка Тернопільської школи №2 Інна Іванюк повідомила, що загиблий був учнем 8-А класу цього навчального закладу.

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діти (5770) ДТП (4681) смерть (7024) Тернопільська область (668)
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Топ коментарі
+7
Самокат намного опаснее из за маленьких колес. любая выбоина может стать причиной падения , а там уж как повезет...
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16.09.2026 11:30 Відповісти
+6
Тогда уже треба заборонити идиотов, от них миллионы гибнут.
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16.09.2026 11:28 Відповісти
+4
І велосипеди теж заборонити?
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16.09.2026 11:17 Відповісти

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