13-летний школьник погиб после падения с электросамоката в Тернополе
В Тернополе 13-летний школьник погиб в результате падения с электросамоката. Подросток получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, трагедия произошла 15 сентября около 19:20 на улице Бродовской.
По предварительным данным правоохранителей, мальчик ехал на электросамокате Kukirin G2 по тротуару в направлении улицы Збаражской. Подросток не справился с управлением и упал.
На место прибыли медики, которые оказали школьнику помощь. Однако полученные травмы оказались смертельными – мальчик умер по дороге в больницу.
В полиции устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение действующих на транспорте правил.
Директор Тернопольской школы № 2 Инна Иванюк сообщила, что погибший был учеником 8-А класса этого учебного заведения.
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