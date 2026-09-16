РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14337 посетителей онлайн
Новости Смертельные ДТП Смерть детей
1 968 28

13-летний школьник погиб после падения с электросамоката в Тернополе

В Тернополе 13-летний школьник погиб после падения с электросамоката

В Тернополе 13-летний школьник погиб в результате падения с электросамоката. Подросток получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, трагедия произошла 15 сентября около 19:20 на улице Бродовской.

По предварительным данным правоохранителей, мальчик ехал на электросамокате Kukirin G2 по тротуару в направлении улицы Збаражской. Подросток не справился с управлением и упал.

На место прибыли медики, которые оказали школьнику помощь. Однако полученные травмы оказались смертельными – мальчик умер по дороге в больницу.

В полиции устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение действующих на транспорте правил.

Директор Тернопольской школы № 2 Инна Иванюк сообщила, что погибший был учеником 8-А класса этого учебного заведения.

Читайте также: После гибели 12-летнего сына в ДТП военный Глушич призвал Раду ужесточить наказание для водителей-нарушителей. ВИДЕО

Автор: 

дети (7270) ДТП (7938) смерть (9505) Тернопольская область (867)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Тогда уже треба заборонити идиотов, от них миллионы гибнут.
показать весь комментарий
16.09.2026 11:28 Ответить
+4
Самокат намного опаснее из за маленьких колес. любая выбоина может стать причиной падения , а там уж как повезет...
показать весь комментарий
16.09.2026 11:30 Ответить
+3
І велосипеди теж заборонити?
показать весь комментарий
16.09.2026 11:17 Ответить

Загрузка...

 
 