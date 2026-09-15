После гибели 12-летнего сына в ДТП военный Глушич призвал Раду ужесточить наказание для водителей-нарушителей. ВИДЕО

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Алексей Глушич, чей 12-летний сын Григорий погиб в резонансном ДТП в Киеве, обратился к народным депутатам с призывом ужесточить ответственность за опасные нарушения ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушения должны приводить к лишению водительских прав еще до того, как произойдет смертельное ДТП.

Об этом Глушич заявил в обращении, опубликованном в соцсетях, передает Цензор.НЕТ. В то же время стало известно, что сегодня Верховная Рада рассмотрела законопроект №15348 и провела по нему сигнальное голосование. После этого заседание парламента закрыли - 16 сентября депутаты должны начать работу именно с рассмотрения этой законодательной инициативы.

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Как отметил военный, его сын погиб три месяца назад в ДТП на Караваевых Дачах в Киеве. По словам Глушича, Mercedes двигался со скоростью около 150 км/ч при разрешенных 50 км/ч и врезался в подземный пешеходный переход. Погибли четверо человек, еще трое получили травмы.

"Это не было случайностью. Это не было стечением обстоятельств. Это очевидное следствие того, что водители в Украине фактически безнаказанны", - заявил Глушич.

По его словам, водитель, виновный в смертельном ДТП, до этого десятки раз нарушал правила дорожного движения.

"Можно нарушать 39 раз, на сороковой - убить человека, и тебя не останавливают. Тебя лишь штрафуют, штрафы смехотворные, права не отбирают", - подчеркнул военный.

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Глушич призвал народных депутатов поддержать в первом чтении законопроект №15348 и альтернативный ему вариант, а перед вторым чтением доработать нормы так, чтобы ответственность за опасные нарушения была жесткой.

Он привёл в качестве примера европейские страны, где, по его словам, украинские водители сразу меняют своё поведение из-за значительно более строгих санкций.

"Нарушать должно быть больно. Если человек не понимает, что правила – это не о штрафах, а о жизни, то штрафы должны быть высокими. Должно быть не 340 гривен, а 34 тысячи гривен. Должны отбирать права. Пока человек никого не убил", – заявил Глушич.

После гибели сына военный начал публичную кампанию за усиление безопасности дорожного движения. Его петиция к президенту с призывом ужесточить ответственность водителей-нарушителей и вынести вопрос безопасности на дорогах на рассмотрение СНБО набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо человек, среди них – 12-летний сын военнослужащего Алексея Глушича Григорий.

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