В Киеве автомобиль упал с моста: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel упал с моста, в результате чего погиб водитель. Спасателям пришлось извлечь его тело из-под автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

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Opel упал с моста на улице Промышленной

Сообщение о ДТП поступило спасателям 13 сентября в 22:41. Автомобиль Opel упал с моста на улице Промышленной.

На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства.

"На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагического ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

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