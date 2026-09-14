РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21134 посетителя онлайн
Новости Фото Смертельные ДТП
4 956 4

В Киеве автомобиль упал с моста: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel упал с моста, в результате чего погиб водитель. Спасателям пришлось извлечь его тело из-под автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Opel упал с моста на улице Промышленной

Сообщение о ДТП поступило спасателям 13 сентября в 22:41. Автомобиль Opel упал с моста на улице Промышленной.

На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства.

"На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагического ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 26 тысяч ДТП с погибшими и травмированными произошли в Украине за год из-за превышения скорости, - Выговский

Автор: 

ДТП (7933) Киев (27432)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 