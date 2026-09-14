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В Киеве автомобиль упал с моста: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel упал с моста, в результате чего погиб водитель. Спасателям пришлось извлечь его тело из-под автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
Opel упал с моста на улице Промышленной
Сообщение о ДТП поступило спасателям 13 сентября в 22:41. Автомобиль Opel упал с моста на улице Промышленной.
На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства.
"На месте происшествия спасатели провели работы по извлечению тела погибшего водителя из-под транспортного средства", — говорится в сообщении.
Обстоятельства трагического ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.
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