Після загибелі 12-річного сина у ДТП військовий Глушич закликав Раду посилити покарання для водіїв-порушників. ВIДЕО

Військовослужбовець Національної гвардії України Олексій Глушич, чий 12-річний син Григорій загинув у резонансній ДТП у Києві, звернувся до народних депутатів із закликом посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР. Він наголосив, що систематичні порушення мають призводити до позбавлення водійських прав ще до того, як станеться смертельна аварія.

Про це Глушич заявив у зверненні, оприлюдненому в соцмережах, передає Цензор.НЕТ. У той же час стало відомо , що сьогодні Верховна Рада розглянула законопроєкт №15348 та провела щодо нього сигнальне голосування. Після цього засідання парламенту закрили – 16 вересня депутати мають розпочати роботу саме з розгляду цієї законодавчої ініціативи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив військовий, його син загинув три місяці тому в ДТП на Караваєвих Дачах у Києві. За словами Глушича, Mercedes рухався зі швидкістю близько 150 км/год за дозволених 50 км/год та влетів у підземний пішохідний перехід. Загинули четверо людей, ще троє дістали травми.

"Це не була випадковість. Це не був збіг обставин. Це очевидний наслідок того, що водії в Україні фактично безкарні", – заявив Глушич.

За його словами, водій, який спричинив смертельну аварію, до цього десятки разів порушував правила дорожнього руху.

"Можна порушувати 39 разів, на сороковий – вбити людину, і тебе не зупиняють. Тебе лише штрафують, штрафи сміховинні, права не відбирають", – наголосив військовий.

Читайте: У Києві автомобіль впав із мосту: загинула людина. ФОТОрепортаж

Глушич закликав народних депутатів підтримати в першому читанні законопроєкт №15348 та альтернативний до нього, а перед другим читанням доопрацювати норми так, щоб відповідальність за небезпечні порушення була жорсткою.

Він навів як приклад європейські країни, де, за його словами, українські водії одразу змінюють поведінку через значно суворіші санкції.

"Має бути боляче порушувати. Якщо людина не розуміє, що правила – це не про штрафи, а про життя, то мають бути штрафи високими. Має бути не 340 гривень, а 34 тисячі гривень. Мають відбирати права. Поки людина когось не вбила", – заявив Глушич.

Після загибелі сина військовий розпочав публічну кампанію за посилення безпеки дорожнього руху. Його петиція до президента із закликом посилити відповідальність водіїв-порушників та винести питання безпеки на дорогах на розгляд РНБО набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП, у якій загинули четверо людей, серед них – 12-річний син військовослужбовця Олексія Глушича Григорій.

Після загибелі 12-річного Гріші Глушича у моторошному ДТП на Караваєвих Дачах у Києві його батьки почали розбиратися, чому водії, які системно і грубо порушують швидкісний режим, залишаються за кермом. І нерідко продовжують їздити навіть після того, як їх позбавляють прав. Вони ініціювали петицію до президента, закликавши провести реформу дорожнього руху, долучилися до обговорення відповідних законопроєктів і тепер намагаються добитися системних змін і зниження смертності на дорогах. Про розслідування ДТП, покарання для водіїв, запуск "Фантомів" та те, що насправді може зробити дороги безпечнішими, журналісти Цензор.НЕТ поговорили з Олексієм Глушичем та Олександрою Терлецькою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими сталися в Україні за рік через перевищення швидкості, - Вигівський