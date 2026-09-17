Уражено Ярославський НПЗ, а на військовому аеродромі Ростова - літаки та гелікоптери. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про успішне ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому у Ростові.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Успішний удар по НПЗ

"Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було ураження по Ярославському НПЗ. Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів.

Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - зазначив він.

Подробиці від СБУ та Генштабу

У Службі безпеки заявили, що в ніч на 17 вересня провели спецоперацію на військовому аеродромі "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону.

"На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією", - зазначили там.

Водночас у Генштабі розповіли про атаку на нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.

"Зафіксовано ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти на території НПЗ.



"Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу нафтопродукцію.



Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - наголосили там.

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