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Уражено Ярославський НПЗ, а на військовому аеродромі Ростова - літаки та гелікоптери. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про успішне ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому у Ростові.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Успішний удар по НПЗ

"Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було ураження по Ярославському НПЗ. Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів.

Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - зазначив він.

Подробиці від СБУ та Генштабу

У Службі безпеки заявили, що в ніч на 17 вересня провели спецоперацію на військовому аеродромі "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону.

"На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією", - зазначили там.

Водночас у Генштабі розповіли про атаку на нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.

"Зафіксовано ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти на території НПЗ.

"Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу нафтопродукцію.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - наголосили там.

Також читайте: Російські НПЗ за пів року рекордно збільшили прибутки попри удари українських дронів

Автор: 

Зеленський Володимир (27011) НПЗ (838) Удари по РФ (1313)
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Топ коментарі
+6
Яка тут заслуга невідомого Вови, що він попереду всіх об'являє успішні результати хлопців? Немає, а навпаки гадить ЗСУ. Якщо коротко - то хлопці воюють автоматами проти балістичних ракет і КАБів. Попри його мародерські дії, ЗСУ тими мізерними засобами знищують військові інфраструктури. Все, що поражається, робиться виключно ракетами партнепрів, дронами, які нам допомогли зробити і профінансувати партнери і частково ракетами "Нептун", які розробили при "баризі".
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17.09.2026 10:57 Відповісти
+3
У нього примарна надія, що, коли Україна, все-таки, переможе, то українці вважатимуть його "героєм" та "переможцем", і про все негативне "забудуть і простять"...
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17.09.2026 11:01 Відповісти
+3
Я можу тільки припустити, що якби мудрий нарід у 2019 році вибрав Порошенка, то ми б давно мали ракети "Нептун", ракети "Сапсан", ракети "Вільхи", "Тайфун", " Коршун 2" та інші. На 100% мали б свою систему ППО "Кільчень" та інші. І на 99,9% впевнений, що б ніякого повномасшабного нападу не було. А так маємо - міндичів, цукерманів, єрмаків, шефірів, мудрих, кравченків ті іншу мародерну свору, яка розкрадає Україну.
А під час президенства Байдена - вступили б в НАТО і ЄС,. А так маємо те, що маємо - ганьбу, напівпусту і зруйновану Україну, величезні увинтарі, корупцію і владу, яка ненавидить все українське. Це не мої слова, це реальні факти!
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17.09.2026 11:08 Відповісти

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