Уражено Ярославський НПЗ, а на військовому аеродромі Ростова - літаки та гелікоптери. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про успішне ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому у Ростові.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Успішний удар по НПЗ
"Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було ураження по Ярославському НПЗ. Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів.
Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - зазначив він.
Подробиці від СБУ та Генштабу
У Службі безпеки заявили, що в ніч на 17 вересня провели спецоперацію на військовому аеродромі "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону.
"На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією", - зазначили там.
Водночас у Генштабі розповіли про атаку на нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.
"Зафіксовано ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти на території НПЗ.
"Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу нафтопродукцію.
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - наголосили там.
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А під час президенства Байдена - вступили б в НАТО і ЄС,. А так маємо те, що маємо - ганьбу, напівпусту і зруйновану Україну, величезні увинтарі, корупцію і владу, яка ненавидить все українське. Це не мої слова, це реальні факти!