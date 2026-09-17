Поражен Ярославский НПЗ, а на военном аэродроме Ростова – самолеты и вертолеты. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном нанесении удара по Ярославскому НПЗ и военному аэродрому в Ростове.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Успешный удар по НПЗ
"Этой ночью благодаря совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР был нанесен удар по Ярославскому НПЗ. Служба безопасности также точно поразила военный аэродром в Ростове – подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов.
Есть хорошие результаты и в Черном море. Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - отметил он.
Подробности от СБУ и Генштаба
В Службе безопасности заявили, что в ночь на 17 сентября провели спецоперацию на военном аэродроме "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону.
"На стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар с вторичной детонацией", - отметили там.
В то же время в Генштабе рассказали об атаке на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.
"Зафиксировано поражение и пожар на установке первичной переработки нефти на территории НПЗ.
"Славнефть-ЯНОС" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, входящее в состав ПАО "Славнефть". Мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год. Предприятие осуществляет полный цикл переработки и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другую нефтепродукцию.
Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России", - подчеркнули там.
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А під час президенства Байдена - вступили б в НАТО і ЄС,. А так маємо те, що маємо - ганьбу, напівпусту і зруйновану Україну, величезні увинтарі, корупцію і владу, яка ненавидить все українське. Це не мої слова, це реальні факти!