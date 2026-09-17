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Поражен Ярославский НПЗ, а на военном аэродроме Ростова – самолеты и вертолеты. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном нанесении удара по Ярославскому НПЗ и военному аэродрому в Ростове.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успешный удар по НПЗ

"Этой ночью благодаря совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР был нанесен удар по Ярославскому НПЗ. Служба безопасности также точно поразила военный аэродром в Ростове – подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов.

Есть хорошие результаты и в Черном море. Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - отметил он.

Подробности от СБУ и Генштаба

В Службе безопасности заявили, что в ночь на 17 сентября провели спецоперацию на военном аэродроме "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону.

"На стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар с вторичной детонацией", - отметили там.

В то же время в Генштабе рассказали об атаке на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

"Зафиксировано поражение и пожар на установке первичной переработки нефти на территории НПЗ.

"Славнефть-ЯНОС" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, входящее в состав ПАО "Славнефть". Мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год. Предприятие осуществляет полный цикл переработки и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другую нефтепродукцию.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России", - подчеркнули там.

Также смотрите: Трамп призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России: "Это вызывает дефицит дизтоплива". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25857) НПЗ (701) Удары по РФ (1264)
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Топ комментарии
+6
Яка тут заслуга невідомого Вови, що він попереду всіх об'являє успішні результати хлопців? Немає, а навпаки гадить ЗСУ. Якщо коротко - то хлопці воюють автоматами проти балістичних ракет і КАБів. Попри його мародерські дії, ЗСУ тими мізерними засобами знищують військові інфраструктури. Все, що поражається, робиться виключно ракетами партнепрів, дронами, які нам допомогли зробити і профінансувати партнери і частково ракетами "Нептун", які розробили при "баризі".
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17.09.2026 10:57 Ответить
+3
У нього примарна надія, що, коли Україна, все-таки, переможе, то українці вважатимуть його "героєм" та "переможцем", і про все негативне "забудуть і простять"...
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17.09.2026 11:01 Ответить
+3
Я можу тільки припустити, що якби мудрий нарід у 2019 році вибрав Порошенка, то ми б давно мали ракети "Нептун", ракети "Сапсан", ракети "Вільхи", "Тайфун", " Коршун 2" та інші. На 100% мали б свою систему ППО "Кільчень" та інші. І на 99,9% впевнений, що б ніякого повномасшабного нападу не було. А так маємо - міндичів, цукерманів, єрмаків, шефірів, мудрих, кравченків ті іншу мародерну свору, яка розкрадає Україну.
А під час президенства Байдена - вступили б в НАТО і ЄС,. А так маємо те, що маємо - ганьбу, напівпусту і зруйновану Україну, величезні увинтарі, корупцію і владу, яка ненавидить все українське. Це не мої слова, це реальні факти!
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17.09.2026 11:08 Ответить

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