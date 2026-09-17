Намагався пустити "під укіс" військовий ешелон на Харківщині: агент РФ отримав 15 років тюрми, - СБУ
Російський агент, якого СБУ викрила у листопаді 2025 року на підготовці диверсій на залізниці біля Харкова, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, завдання РФ виконував завербований ворогом місцевий механік. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів.
Після вербування зрадник отримав вказівку від куратора з РФ на виготовлення саморобних бомб на основі пластиду з датчиком руху. Встановлено, що рашисти передавали своєму поплічнику компоненти до вибухівки за допомогою дронів, що скидали "пакунки" в обумовленому місці у Харківському районі.
Паралельно із цим зловмисник проводив дорозвідку на залізничних коліях та встановлював поблизу них дистанційні фотопастки, щоб виявити найуразливіші ділянки для підриву. У подальшому агент заклав одну вибухівку під коліями, іншу – безпосередньо під вантажних вагон.
Затримання зрадника
У СБУ зауважують, що зрадника завчасно викрили і задокументували злочини та затримали на етапі підготовки до диверсії.
Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі агента вилучено смартфон для контактів із російським спецслужбістом, а також комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв.
Суд визнав агента РФ винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
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