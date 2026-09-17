Намагався пустити "під укіс" військовий ешелон на Харківщині: агент РФ отримав 15 років тюрми, - СБУ

Російський агент, якого СБУ викрила у листопаді 2025 року на підготовці диверсій на залізниці біля Харкова, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, завдання РФ виконував завербований ворогом місцевий механік. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів.

Після вербування зрадник отримав вказівку від куратора з РФ на виготовлення саморобних бомб на основі пластиду з датчиком руху. Встановлено, що рашисти передавали своєму поплічнику компоненти до вибухівки за допомогою дронів, що скидали "пакунки" в обумовленому місці у Харківському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував атаки рашистів: до 15 років засуджено старосту громади на Херсонщині, - СБУ

Паралельно із цим зловмисник проводив дорозвідку на залізничних коліях та встановлював поблизу них дистанційні фотопастки, щоб виявити найуразливіші ділянки для підриву. У подальшому агент заклав одну вибухівку під коліями, іншу – безпосередньо під вантажних вагон.

Затримання зрадника

У СБУ зауважують, що зрадника завчасно викрили і задокументували злочини та затримали на етапі підготовки до диверсії.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі агента вилучено смартфон для контактів із російським спецслужбістом, а також комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По 15 років за ґратами отримали троє агентів РФ, які наводили КАБ и та дрони на Донеччину, - СБУ

Суд визнав агента РФ винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також дивіться: Зливали позиції ЗСУ та ППО на Донеччині: двох жителів Краматорського району засудили до 15 років тюрми. ФОТО