Пытался сбить с рельсов военный эшелон в Харьковской области: агент РФ получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Российский агент, которого СБУ разоблачила в ноябре 2025 года при подготовке диверсий на железной дороге под Харьковом, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, задание РФ выполнял завербованный врагом местный механик. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки предатель получил указание от куратора из РФ на изготовление самодельных бомб на основе пластида с датчиком движения. Установлено, что рашисты передавали своему пособнику компоненты для взрывчатки с помощью дронов, сбрасывавших "посылки" в оговоренном месте в Харьковском районе.

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Параллельно с этим злоумышленник проводил доразведку на железнодорожных путях и устанавливал вблизи них дистанционные фотоловушки, чтобы выявить наиболее уязвимые участки для подрыва. Впоследствии агент заложил одно взрывное устройство под путями, другое – непосредственно под грузовым вагоном.

Задержание предателя

В СБУ отмечают, что предателя вовремя разоблачили, задокументировали преступления и задержали на этапе подготовки к диверсии.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобиле агента изъят смартфон для связи с российским спецслужбовцем, а также комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

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Суд признал агента РФ виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (завершенное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

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