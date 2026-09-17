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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони пошкодили ключову установку Ярославського НПЗ: підприємство зупинило переробку, - Reuters

Атака дронів на Ярославль: горить нафтопереробний завод

Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть Ярославнафтооргсинтез" 17 вересня призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

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За даними джерел, унаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3, потужність якої становить 17 140 тонн на добу, що відповідає приблизно 40% загальної потужності переробки підприємства.

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Нафтопереробний завод має ще дві установки первинної переробки:

  • АТ-4 із номінальною потужністю 11 430 тонн на добу (27% загальної потужності) та
  • АВТ-4 із потужністю 14 300 тонн на добу (33% загальної потужності).

За словами джерел, установка АВТ-4 вже перебувала на ремонті після пошкоджень, отриманих під час попередньої атаки безпілотників 28 серпня.

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Учасники ринку розповіли, що у четвер паливо, вироблене Ярославським нафтопереробним заводом, не виставлялося на продаж на внутрішній товарній біржі.

Автор: 

Ярославська область РФ (40)
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