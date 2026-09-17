Дрони пошкодили ключову установку Ярославського НПЗ: підприємство зупинило переробку, - Reuters
Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть Ярославнафтооргсинтез" 17 вересня призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.
За даними джерел, унаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3, потужність якої становить 17 140 тонн на добу, що відповідає приблизно 40% загальної потужності переробки підприємства.
Нафтопереробний завод має ще дві установки первинної переробки:
- АТ-4 із номінальною потужністю 11 430 тонн на добу (27% загальної потужності) та
- АВТ-4 із потужністю 14 300 тонн на добу (33% загальної потужності).
За словами джерел, установка АВТ-4 вже перебувала на ремонті після пошкоджень, отриманих під час попередньої атаки безпілотників 28 серпня.
Учасники ринку розповіли, що у четвер паливо, вироблене Ярославським нафтопереробним заводом, не виставлялося на продаж на внутрішній товарній біржі.
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