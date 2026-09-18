СБУ та Нацполіція викрили ще 6 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

За результатами комплексних заходів затримано 11 організаторів оборудок, які за суми до 25 тисяч доларів США сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон.

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили організаторку масштабної схеми незаконного "бронювання" потенційних призовників через мережу фіктивних ІТ-компаній, що діяли по всій Україні.

За матеріалами слідства, зловмисниця разом зі спільниками працевлаштовувала ухилянтів на фейкові підприємства з подальшим оформленням їм "відстрочки" від призову.

На Львівщині військова контррозвідка Служби безпеки викрила начальника одного з районних ТЦК, який за хабарі вносив недостовірні відомості про ухилянтів до системи "Оберіг".

Встановлено, що посадовець за допомогою власного електронного підпису засвідчував у реєстрі військовозобов’язаних неправдиві дані про нібито проходження ними військової служби.

Задокументовано внесення фігурантом сфальсифікованих відомостей стосовно 80 потенційних призовників.

Також у Львівській області затримано двох місцевих жителів, які організували канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку до ЄС.

Зловмисники працювали у "тандемі": один підшукував "клієнтів", здійснював інструктаж та координував їх прибуття до обумовленого місця біля кордону, а його спільник показував маршрути втечі за кордон через гірську місцевість.

Вартість "трансферу" становила від 14 до 25 тисяч доларів США.

На Одещині контррозвідники СБУ викрили місцевого ділка, який сприяв ухилянтам в уникненні мобілізації на підставі підроблених медвисновків.

За 16 тисяч доларів США він обіцяв військовозобов’язаним задіяти особисті зв’язки в місцевій лікарні для встановлення їм "важких" діагнозів та фіктивних груп інвалідності без фактичного проведення медоглядів.

Крім цього, у Тернопільській області військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки заблокували протиправну діяльність голови місцевої лікарсько-консультативної комісії та чотирьох її спільників.

Фігуранти виготовляли підроблені медвисновки родичам військовозобов’язаних про нібито наявність у них тяжких захворювань та потребу у постійному догляді.

На Хмельниччині затримано ділка, який за 15 тисяч євро переправляв військовозобов’язаних до сусідньої країни Євросоюзу.

Фігурант доставляв клієнтів на власному авто до прикордоння та проводив інструктаж щодо його пішого перетину поза встановленими пунктами пропуску.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

чч. 1, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

















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