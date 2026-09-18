СБУ и Нацполиция раскрыли еще 6 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По результатам комплексных мероприятий задержаны 11 организаторов махинаций, которые за суммы до 25 тысяч долларов США помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью поддельных документов или нелегальной переправки за границу.

Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили организатора масштабной схемы незаконного "бронирования" потенциальных призывников через сеть фиктивных ИТ-компаний, действовавших по всей Украине.

По материалам следствия, злоумышленница вместе с сообщниками устраивала уклонистов на работу в фиктивные предприятия с последующим оформлением им "отсрочки" от призыва.

Во Львовской области военная контрразведка Службы безопасности разоблачила начальника одного из районных ТЦК, который за взятки вносил недостоверные сведения об уклонистах в систему "Оберег".

Установлено, что чиновник с помощью собственной электронной подписи заверял в реестре военнообязанных ложные данные о якобы прохождении ими военной службы.

Задокументировано внесение фигурантом сфальсифицированных сведений в отношении 80 потенциальных призывников.

Также во Львовской области задержаны двое местных жителей, организовавших канал незаконного выезда мужчин призывного возраста в ЕС.

Злоумышленники работали в "тандеме": один подбирал "клиентов", проводил инструктаж и координировал их прибытие в оговоренное место у границы, а его сообщник указывал маршруты побега за границу через горную местность.

Стоимость "трансфера" составляла от 14 до 25 тысяч долларов США.

В Одесской области контрразведчики СБУ разоблачили местного дельца, который помогал уклонистам избежать мобилизации на основании поддельных медицинских заключений.

За 16 тысяч долларов США он обещал военнообязанным задействовать личные связи в местной больнице для установления им "тяжелых" диагнозов и фиктивных групп инвалидности без фактического проведения медосмотров.

Кроме того, в Тернопольской области военная контрразведка и следователи Службы безопасности пресекли противоправную деятельность председателя местной врачебно-консультативной комиссии и четырех его сообщников.

Фигуранты оформляли поддельные медицинские заключения для родственников военнообязанных о якобы имеющихся у них тяжелых заболеваниях и необходимости постоянного ухода.

В Хмельницкой области задержан делец, который за 15 тысяч евро переправлял военнообязанных в соседнюю страну Евросоюза.

Фигурант доставлял клиентов на собственном автомобиле к границе и проводил инструктаж по ее пешему пересечению вне установленных пунктов пропуска.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

чч. 1, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

















Читайте также: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала обстрелы Краматорска. ФОТОрепортаж