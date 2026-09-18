СБУ и Нацполиция раскрыли еще 6 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Подробности
По результатам комплексных мероприятий задержаны 11 организаторов махинаций, которые за суммы до 25 тысяч долларов США помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью поддельных документов или нелегальной переправки за границу.
Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили организатора масштабной схемы незаконного "бронирования" потенциальных призывников через сеть фиктивных ИТ-компаний, действовавших по всей Украине.
По материалам следствия, злоумышленница вместе с сообщниками устраивала уклонистов на работу в фиктивные предприятия с последующим оформлением им "отсрочки" от призыва.
Во Львовской области военная контрразведка Службы безопасности разоблачила начальника одного из районных ТЦК, который за взятки вносил недостоверные сведения об уклонистах в систему "Оберег".
Установлено, что чиновник с помощью собственной электронной подписи заверял в реестре военнообязанных ложные данные о якобы прохождении ими военной службы.
Задокументировано внесение фигурантом сфальсифицированных сведений в отношении 80 потенциальных призывников.
Также во Львовской области задержаны двое местных жителей, организовавших канал незаконного выезда мужчин призывного возраста в ЕС.
Злоумышленники работали в "тандеме": один подбирал "клиентов", проводил инструктаж и координировал их прибытие в оговоренное место у границы, а его сообщник указывал маршруты побега за границу через горную местность.
Стоимость "трансфера" составляла от 14 до 25 тысяч долларов США.
В Одесской области контрразведчики СБУ разоблачили местного дельца, который помогал уклонистам избежать мобилизации на основании поддельных медицинских заключений.
За 16 тысяч долларов США он обещал военнообязанным задействовать личные связи в местной больнице для установления им "тяжелых" диагнозов и фиктивных групп инвалидности без фактического проведения медосмотров.
Кроме того, в Тернопольской области военная контрразведка и следователи Службы безопасности пресекли противоправную деятельность председателя местной врачебно-консультативной комиссии и четырех его сообщников.
Фигуранты оформляли поддельные медицинские заключения для родственников военнообязанных о якобы имеющихся у них тяжелых заболеваниях и необходимости постоянного ухода.
В Хмельницкой области задержан делец, который за 15 тысяч евро переправлял военнообязанных в соседнюю страну Евросоюза.
Фигурант доставлял клиентов на собственном автомобиле к границе и проводил инструктаж по ее пешему пересечению вне установленных пунктов пропуска.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
- чч. 1, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль