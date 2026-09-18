Поліцейському скасували виправдувальний вирок у справі про вимагання $5 тис. на Хмельниччині: дали 4 роки, але звільнили від ув’язнення

Хмельницький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок поліцейському Денису Б. у справі про вимагання $5 тис. Правоохоронця засудили до чотирьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Про це йдеться у вироку Хмельницького апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у січні 2022 року правоохоронці затримали тимчасового виконувача обов’язків директора ДП "Воєнконверс-43" за підозрою в отриманні хабаря. У затриманні брав участь старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Денис Б.

За версією слідства, після цього поліцейський почав вимагати у затриманого $5 тис. За гроші він нібито обіцяв посприяти покращенню умов перебування чоловіка в ізоляторі тимчасового тримання, обранню м’якшого запобіжного заходу замість тримання під вартою та зміні кваліфікації кримінального правопорушення.

У червні та серпні 2022 року чоловік передав правоохоронцю гроші трьома частинами – $1450, $1500 та $2050. Останню частину суми залишили у пачці з-під цигарок під лавкою на зупинці громадського транспорту неподалік села Водички Хмельницького району. 11 серпня поліцейського затримали працівники ДБР.

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Спочатку Хмельницький міськрайонний суд виправдав правоохоронця через недоведеність вчинення ним кримінального правопорушення. Прокуратура оскаржила цей вирок.

В апеляційній скарзі прокурор посилався на заяву потерпілого, матеріали негласних слідчих дій, листування між чоловіками та протоколи вручення грошей, призначених для передачі поліцейському.

Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення, скасував виправдувальний вирок та визнав Дениса Б. винним за ч. 2 ст. 189 КК України – вимагання.

Йому призначили чотири роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням та встановили іспитовий строк тривалістю два роки.

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