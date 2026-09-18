Поліцейському скасували виправдувальний вирок у справі про вимагання $5 тис. на Хмельниччині: дали 4 роки, але звільнили від ув’язнення
Хмельницький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок поліцейському Денису Б. у справі про вимагання $5 тис. Правоохоронця засудили до чотирьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.
Про це йдеться у вироку Хмельницького апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у січні 2022 року правоохоронці затримали тимчасового виконувача обов’язків директора ДП "Воєнконверс-43" за підозрою в отриманні хабаря. У затриманні брав участь старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Денис Б.
За версією слідства, після цього поліцейський почав вимагати у затриманого $5 тис. За гроші він нібито обіцяв посприяти покращенню умов перебування чоловіка в ізоляторі тимчасового тримання, обранню м’якшого запобіжного заходу замість тримання під вартою та зміні кваліфікації кримінального правопорушення.
У червні та серпні 2022 року чоловік передав правоохоронцю гроші трьома частинами – $1450, $1500 та $2050. Останню частину суми залишили у пачці з-під цигарок під лавкою на зупинці громадського транспорту неподалік села Водички Хмельницького району. 11 серпня поліцейського затримали працівники ДБР.
Спочатку Хмельницький міськрайонний суд виправдав правоохоронця через недоведеність вчинення ним кримінального правопорушення. Прокуратура оскаржила цей вирок.
В апеляційній скарзі прокурор посилався на заяву потерпілого, матеріали негласних слідчих дій, листування між чоловіками та протоколи вручення грошей, призначених для передачі поліцейському.
Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення, скасував виправдувальний вирок та визнав Дениса Б. винним за ч. 2 ст. 189 КК України – вимагання.
Йому призначили чотири роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням та встановили іспитовий строк тривалістю два роки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль