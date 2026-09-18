Полицейскому отменили оправдательный приговор по делу о вымогательстве $5 тыс. на Хмельнитчине: дали 4 года, но освободили от заключения

Хмельницкий апелляционный суд отменил оправдательный приговор полицейскому Денису Б. по делу о вымогательстве 5 тыс. долларов. Правоохранителя приговорили к четырем годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в январе 2022 года правоохранители задержали временно исполняющего обязанности директора ГП "Военконверс-43" по подозрению в получении взятки. В задержании принимал участие старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Хмельницкой области Денис Б.

По версии следствия, после этого полицейский начал вымогать у задержанного 5 тыс. долларов. За деньги он якобы обещал способствовать улучшению условий пребывания мужчины в изоляторе временного содержания, избранию более мягкой меры пресечения вместо содержания под стражей и изменению квалификации уголовного правонарушения.

В июне и августе 2022 года мужчина передал правоохранителю деньги тремя частями — 1450 долларов, 1500 долларов и 2050 долларов. Последнюю часть суммы оставили в пачке из-под сигарет под скамейкой на остановке общественного транспорта недалеко от села Водички Хмельницкого района. 11 августа полицейского задержали сотрудники ГБР.

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Сначала Хмельницкий горрайонный суд оправдал правоохранителя из-за недоказанности совершения им уголовного правонарушения. Прокуратура обжаловала этот приговор.

В апелляционной жалобе прокурор сослался на заявление потерпевшего, материалы негласных следственных действий, переписку между мужчинами и протоколы вручения денег, предназначенных для передачи полицейскому.

Апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения, отменил оправдательный приговор и признал Дениса Б. виновным по ч. 2 ст. 189 УК Украины — вымогательство.

Ему назначили четыре года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью два года.

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