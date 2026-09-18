Уряд підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземних добровольців, - Корецький
Уряд підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки.
"Шлях кандидата до служби має бути максимально швидким. Бойові підрозділи мають оперативніше отримувати необхідне поповнення", - йдеться в повідомленні.
Пріоритет держави
Корецький зауважив, що рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони є одним із пріоритетів держави. Завдання - масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу.
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