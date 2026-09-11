Міністерство оборони створило міжвідомчу групу для покращення умов служби іноземних добровольців

Міністерство оборони України запустило міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься покращенням умов проходження військової служби іноземцями.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Спрощення легалізації та соцзахист

Зазначається, що іноземці та особи без громадянства, які захищають Україну, отримають справедливі умови проходження служби, зокрема поліпшення умов легалізації, соціального захисту та супроводу родин. Для розробки відповідних змін відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи.

Під час першого засідання заступниця міністра оборони України Любов Галан представила концепцію змін, яка впроваджуватиметься у тісній координації з Генеральним штабом ЗСУ, Офісом військового омбудсмана та іншими органами влади, які безпосередньо залучені у процес.

"Зараз є великий запит і з боку українського війська на залучення іноземців, і з боку самих іноземних добровольців. Наше завдання – забезпечити прозорі умови їхнього залучення та гідні умови проходження військової служби. Так само важливо, щоб їхні родини мали доступ до необхідної інформації та розуміли, куди звертатися по допомогу", - сказала Галан.

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Комплексний підхід

До роботи долучилися представники Генерального штабу ЗСУ, Офісу військового омбудсмана, МЗС, МВС, ДМС, МОЗ, Мінветеранів та інших державних органів. На засіданні обговорили новий підхід до залучення іноземних добровольців та питання, які необхідно вирішити, а саме:

визначення спроможних військових частин, що залучають іноземців;

легального перебування в Україні, отримання посвідок;

врегулювання питання проходження та просування по службі;

супроводу, лікування під час поранень та захворювань;

соціального захисту родин, зокрема по ОГД.

Наразі Міноборони напрацьовує зміни до законодавчих актів або додатково роз’яснює норми, які вже діють, проте не завжди виконуються на місцях. Зокрема, Міністерство готує роз’яснення для військових частин про посвідки на тимчасове проживання, щоб спростити отримання посвідок для іноземців, які служать у відповідних частинах.

Зазначається, що робоча група має стати постійним майданчиком не лише для взаємодії, а й для розробки рішень. Щотижня під головуванням Міноборони фахівці працюватимуть у тематичних підгрупах зі змінним складом залежно від питання, що розглядається.

Результатом роботи групи мають стати напрацьовані проєкти нормативних актів, які дозволять втілити узгоджені зміни.

Паралельно Міноборони працює над системними аспектами – кадровою політикою, можливостями для просування по службі, а також визначенням підрозділів, які супроводжуватимуть іноземців на кожному етапі: від територіальних центрів комплектування та навчальних центрів до бойових підрозділів.

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