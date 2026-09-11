Министерство обороны создало межведомственную группу для улучшения условий службы иностранных добровольцев

Министерство обороны Украины создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься улучшением условий прохождения военной службы иностранцами.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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Упрощение легализации и социальная защита

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, защищающие Украину, получат справедливые условия прохождения службы, в частности улучшение условий легализации, социальной защиты и сопровождения семей. Для разработки соответствующих изменений состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы.

В ходе первого заседания заместитель министра обороны Украины Любовь Галан представила концепцию изменений, которая будет внедряться в тесной координации с Генеральным штабом ВСУ, Офисом военного омбудсмена и другими органами власти, непосредственно вовлеченными в этот процесс.

"Сейчас существует большой спрос как со стороны украинской армии на привлечение иностранцев, так и со стороны самих иностранных добровольцев. Наша задача - обеспечить прозрачные условия их привлечения и достойные условия прохождения военной службы. Не менее важно, чтобы их семьи имели доступ к необходимой информации и понимали, куда обращаться за помощью", - сказала Галан.

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Комплексный подход

К работе присоединились представители Генерального штаба ВСУ, Офиса военного омбудсмена, МИД, МВД, ГМС, Минздрава, Минветеранов и других государственных органов. На заседании обсудили новый подход к привлечению иностранных добровольцев и вопросы, которые необходимо решить, а именно:

определение способных воинских частей, привлекающих иностранцев;

легального пребывания в Украине, получения удостоверений;

урегулирование вопросов прохождения и продвижения по службе;

сопровождение, лечение в случае ранений и заболеваний;

социальной защиты семей, в частности по вопросам ОГД.

В настоящее время Минобороны разрабатывает изменения в законодательные акты или дополнительно разъясняет нормы, которые уже действуют, но не всегда выполняются на местах. В частности, министерство готовит разъяснения для воинских частей о видах на временное проживание, чтобы упростить получение видов для иностранцев, служащих в соответствующих частях.

Отмечается, что рабочая группа должна стать постоянной площадкой не только для взаимодействия, но и для разработки решений. Еженедельно под председательством Минобороны специалисты будут работать в тематических подгруппах с переменным составом в зависимости от рассматриваемого вопроса.

Результатом работы группы должны стать разработанные проекты нормативных актов, которые позволят воплотить согласованные изменения.

Параллельно Минобороны работает над системными аспектами - кадровой политикой, возможностями для продвижения по службе, а также определением подразделений, которые будут сопровождать иностранцев на каждом этапе: от территориальных центров комплектования и учебных центров до боевых подразделений.

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