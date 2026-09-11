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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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Министерство обороны создало межведомственную группу для улучшения условий службы иностранных добровольцев

Межведомственная группа в Минобороны

Министерство обороны Украины создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься улучшением условий прохождения военной службы иностранцами.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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Упрощение легализации и социальная защита

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, защищающие Украину, получат справедливые условия прохождения службы, в частности улучшение условий легализации, социальной защиты и сопровождения семей. Для разработки соответствующих изменений состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы.

В ходе первого заседания заместитель министра обороны Украины Любовь Галан представила концепцию изменений, которая будет внедряться в тесной координации с Генеральным штабом ВСУ, Офисом военного омбудсмена и другими органами власти, непосредственно вовлеченными в этот процесс.

"Сейчас существует большой спрос как со стороны украинской армии на привлечение иностранцев, так и со стороны самих иностранных добровольцев. Наша задача - обеспечить прозрачные условия их привлечения и достойные условия прохождения военной службы. Не менее важно, чтобы их семьи имели доступ к необходимой информации и понимали, куда обращаться за помощью", - сказала Галан.

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Комплексный подход

К работе присоединились представители Генерального штаба ВСУ, Офиса военного омбудсмена, МИД, МВД, ГМС, Минздрава, Минветеранов и других государственных органов. На заседании обсудили новый подход к привлечению иностранных добровольцев и вопросы, которые необходимо решить, а именно:

  • определение способных воинских частей, привлекающих иностранцев;
  • легального пребывания в Украине, получения удостоверений;
  • урегулирование вопросов прохождения и продвижения по службе;
  • сопровождение, лечение в случае ранений и заболеваний;
  • социальной защиты семей, в частности по вопросам ОГД.

В настоящее время Минобороны разрабатывает изменения в законодательные акты или дополнительно разъясняет нормы, которые уже действуют, но не всегда выполняются на местах. В частности, министерство готовит разъяснения для воинских частей о видах на временное проживание, чтобы упростить получение видов для иностранцев, служащих в соответствующих частях.

Отмечается, что рабочая группа должна стать постоянной площадкой не только для взаимодействия, но и для разработки решений. Еженедельно под председательством Минобороны специалисты будут работать в тематических подгруппах с переменным составом в зависимости от рассматриваемого вопроса.

Результатом работы группы должны стать разработанные проекты нормативных актов, которые позволят воплотить согласованные изменения.

Параллельно Минобороны работает над системными аспектами - кадровой политикой, возможностями для продвижения по службе, а также определением подразделений, которые будут сопровождать иностранцев на каждом этапе: от территориальных центров комплектования и учебных центров до боевых подразделений.

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Автор: 

иностранец (560) Минобороны (10084) добровольцы (1278) ВСУ (8382)
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Топ комментарии
+6
А на українських військовослужбовців які там на нулі, х*й забили? А потім ниють чого це ви не хочете йти воювати і чого у вас мотивації нема..ну невже вони в мо всі там такі тупі?
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11.09.2026 21:27 Ответить
+3
А нашим Миколам коли будуть покращувати?
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11.09.2026 21:14 Ответить
+2
В Умані зараз майже 50 000 тисяч іноземних добровольців. Відправте туда загін ЦКунів, хакй оповістять і кармани обшарять
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11.09.2026 21:16 Ответить

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