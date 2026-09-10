Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства создадут в составе Нацгвардии

В составе Национальной гвардии Украины создадут Центр по набору иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом министр внутренних дел Иван Выговский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Что предшествовало решению

По словам министра, во время командировки он получил обращения от командиров бригад Национальной гвардии относительно улучшения процесса набора иностранцев в боевые подразделения НГУ. По его словам, этот вопрос прорабатывался в течение последних недель.

Выговский отметил, что каждая командировка и общение с гвардейцами, пограничниками, спасателями и полицейскими на местах позволяют лучше понять реальные потребности подразделений — особенно когда речь идет о прифронтовых областях или боевых бригадах, где решения должны приниматься в максимально сжатые сроки.

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О новом центре

По словам министра, в ближайшее время в составе Национальной гвардии будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, что должно значительно оптимизировать и ускорить процесс набора иностранцев на службу по контракту в НГУ.

Проект соответствующего экспериментального постановления вскоре поступит на рассмотрение правительства. Выговский назвал усиление возможностей боевых подразделений системы МВД одним из приоритетов ведомства.

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