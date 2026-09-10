Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства создадут в составе Нацгвардии
В составе Национальной гвардии Украины создадут Центр по набору иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом министр внутренних дел Иван Выговский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Что предшествовало решению
По словам министра, во время командировки он получил обращения от командиров бригад Национальной гвардии относительно улучшения процесса набора иностранцев в боевые подразделения НГУ. По его словам, этот вопрос прорабатывался в течение последних недель.
Выговский отметил, что каждая командировка и общение с гвардейцами, пограничниками, спасателями и полицейскими на местах позволяют лучше понять реальные потребности подразделений — особенно когда речь идет о прифронтовых областях или боевых бригадах, где решения должны приниматься в максимально сжатые сроки.
О новом центре
По словам министра, в ближайшее время в составе Национальной гвардии будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, что должно значительно оптимизировать и ускорить процесс набора иностранцев на службу по контракту в НГУ.
- Проект соответствующего экспериментального постановления вскоре поступит на рассмотрение правительства. Выговский назвал усиление возможностей боевых подразделений системы МВД одним из приоритетов ведомства.
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