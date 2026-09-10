Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства створять у складі Нацгвардії

У складі Національної гвардії України створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Про це міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передувало рішенню

За словами міністра, під час відрядження він отримав звернення від командирів бригад Національної гвардії щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. За його словами, це питання опрацьовували впродовж останніх тижнів.

Вигівський зазначив, що кожне відрядження та спілкування з гвардійцями, прикордонниками, рятувальниками й поліцейськими на місцях дає змогу краще зрозуміти реальні потреби підрозділів — особливо коли йдеться про прифронтові області чи бойові бригади, де рішення мають ухвалюватися в максимально стислі терміни.

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Про новий центр

За словами міністра, найближчим часом у складі Національної гвардії буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, що має значно оптимізувати й пришвидшити процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ.

Проєкт відповідної експериментальної постанови невдовзі надійде на розгляд уряду. Вигівський назвав посилення можливостей бойових підрозділів системи МВС одним із пріоритетів відомства.

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