УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18113 відвідувачів онлайн
Новини Центр рекрутингу Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
505 12

Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства створять у складі Нацгвардії

створення Центру рекрутингу іноземців у структурі НГУ

У складі Національної гвардії України створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Про це міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало рішенню

За словами міністра, під час відрядження він отримав звернення від командирів бригад Національної гвардії щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. За його словами, це питання опрацьовували впродовж останніх тижнів.

Вигівський зазначив, що кожне відрядження та спілкування з гвардійцями, прикордонниками, рятувальниками й поліцейськими на місцях дає змогу краще зрозуміти реальні потреби підрозділів — особливо коли йдеться про прифронтові області чи бойові бригади, де рішення мають ухвалюватися в максимально стислі терміни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалив законопроєкт щодо посилення правового захисту іноземців, які захищають Україну, - Корецький

Про новий центр

За словами міністра, найближчим часом у складі Національної гвардії буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, що має значно оптимізувати й пришвидшити процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ.

  • Проєкт відповідної експериментальної постанови невдовзі надійде на розгляд уряду. Вигівський назвав посилення можливостей бойових підрозділів системи МВС одним із пріоритетів відомства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземні добровольці "Хартії" звільнили 7,5 кв. км лісу та частину Западного на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

іноземець (425) МВС (2760) НГУ Національна гвардія (1839) Вигівський Іван (124) Рекрутинг (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
10.09.2026 21:27 Відповісти
+3
Цікаво, цікаво, теж 20 тисяч гривень будуть платити і гівенну форму видавати недоукомплектовану?
показати весь коментар
10.09.2026 21:30 Відповісти
+2
За 20 000 гривень ?
показати весь коментар
10.09.2026 21:08 Відповісти

Завантаження...

 
 