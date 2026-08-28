Уряд схвалив законопроєкт щодо посилення правового захисту іноземців, які захищають Україну, - Корецький

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист нашої держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Так, зазначається, що:

Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

Період військової служби зараховуватиметься до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження посвідчення іноземця для виїзду за кордон для людей, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження.

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Законопроєкт очікує на розгляд і схвалення Верховною Радою.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що іноземцям, які проходять військову службу в Силах оборони, спростили отримання посвідки на тимчасове проживання.

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