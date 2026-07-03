Супровід іноземних добровольців: уряд затвердив прозорий механізм, - Федоров

Уряд затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Це ще один крок у реформі рекрутингу, що реалізується за завданням Президента України.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Наша мета - масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових", - розповів міністр.

Єдині правила

Так, уряд затвердив процедуру, яка визначає порядок логістики іноземних добровольців - від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу.

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Відтепер увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами:

Працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн. Після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах - від оформлення документів до укладення контракту. Компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг - 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно. Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

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Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

Більше можливостей

Федоров наголосив, що іноземні добровольці вже є важливою частиною Сил оборони.

"Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу - прозоро та за єдиними правилами", - додав міністр.

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