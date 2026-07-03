Супровід іноземних добровольців: уряд затвердив прозорий механізм, - Федоров
Уряд затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Це ще один крок у реформі рекрутингу, що реалізується за завданням Президента України.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Наша мета - масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових", - розповів міністр.
Єдині правила
Так, уряд затвердив процедуру, яка визначає порядок логістики іноземних добровольців - від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу.
Відтепер увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами:
- Працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн.
- Після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах - від оформлення документів до укладення контракту.
- Компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг - 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.
- Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.
Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.
Більше можливостей
Федоров наголосив, що іноземні добровольці вже є важливою частиною Сил оборони.
"Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу - прозоро та за єдиними правилами", - додав міністр.
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