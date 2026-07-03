Сопровождение иностранных добровольцев: правительство утвердило прозрачный механизм, — Федоров

Правительство утвердило единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, желающих добровольно присоединиться к защите Украины. Это еще один шаг в реформе набора в вооруженные силы, осуществляемой по поручению Президента Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Наша цель — расширить привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно укреплять боевые подразделения и сохранять жизни украинских военных", — рассказал министр.

Единые правила

В частности, правительство утвердило процедуру, определяющую порядок логистики иностранных добровольцев — от поездки в Украину до заключения контракта на военную службу.

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Отныне весь процесс будет проходить по единым прозрачным правилам:

Работать с иностранными добровольцами смогут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, которые соответствуют установленным требованиям, не находятся под санкциями, не имеют связей с государством-агрессором и внесли обеспечительный платеж в размере 5 млн грн. После проверки компании будут сопровождать добровольца на всех этапах — от оформления документов до заключения контракта. Компании будут обеспечивать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг — 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут осуществляться поэтапно. Компании будут нести ответственность за законность всех процедур и достоверность документов. Если кандидат не пройдет ВЛК или откажется подписывать контракт, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну отправления.

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После этого кандидат будет проходить проверки, ВЛК, базовую общевойсковую подготовку и пополнять ряды Сил обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

Больше возможностей

Федоров подчеркнул, что иностранные добровольцы уже являются важной частью Сил обороны.

"Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира — прозрачно и по единым правилам", — добавил министр.

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