Правительство одобрило законопроект об усилении правовой защиты иностранцев, защищающих Украину, - Корецкий

Кабинет министров одобрил законопроект, укрепляющий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, встававших на защиту нашего государства.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

Так, отмечается, что:

По окончании военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев.

Период военной службы будет засчитываться в пятилетний срок проживания, необходимый для получения разрешения на иммиграцию.

Кроме того, законопроект предусматривает введение удостоверения иностранца для выезда за границу для людей, которые из-за угрозы или политических обстоятельств не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения.

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Законопроект ожидает рассмотрения и одобрения Верховной Радой.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что иностранцам, проходящим военную службу в Силах обороны, упростили получение вида на временное проживание.

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