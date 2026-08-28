Правительство одобрило законопроект об усилении правовой защиты иностранцев, защищающих Украину, - Корецкий
Кабинет министров одобрил законопроект, укрепляющий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, встававших на защиту нашего государства.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
Так, отмечается, что:
- По окончании военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев.
- Период военной службы будет засчитываться в пятилетний срок проживания, необходимый для получения разрешения на иммиграцию.
Кроме того, законопроект предусматривает введение удостоверения иностранца для выезда за границу для людей, которые из-за угрозы или политических обстоятельств не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения.
Законопроект ожидает рассмотрения и одобрения Верховной Радой.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что иностранцам, проходящим военную службу в Силах обороны, упростили получение вида на временное проживание.
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