Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра рекрутинга иностранных добровольцев, - Корецкий

Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра по набору иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки.

"Путь кандидата к службе должен быть максимально быстрым. Боевые подразделения должны оперативнее получать необходимое пополнение", - говорится в сообщении.

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Приоритет государства

Корецкий отметил, что рекрутинг иностранных добровольцев в Силы обороны является одним из приоритетов государства. Задача - расширить масштабы этой работы и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство.

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