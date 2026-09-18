Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра рекрутинга иностранных добровольцев, - Корецкий
Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра по набору иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки.
"Путь кандидата к службе должен быть максимально быстрым. Боевые подразделения должны оперативнее получать необходимое пополнение", - говорится в сообщении.
Приоритет государства
Корецкий отметил, что рекрутинг иностранных добровольцев в Силы обороны является одним из приоритетов государства. Задача - расширить масштабы этой работы и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство.
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