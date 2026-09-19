Сили оборони України знешкодили понад 50 тисяч артсистем РФ, - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знешкодили понад 50 000 артилерійських систем російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Цей результат - щоденна бойова робота операторів ударних безпілотників, розвідки, фахівців контрбатарейної боротьби та ракетних військ і артилерії й воїнів інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Кожна знищена артустановка противника - це врятовані життя наших воїнів і цивільних громадян у прифронтових містах. Методична демілітаризація російського агресора триває.

Що відомо?

Станом на 19 вересня загальні бойові втрати Росії, за даними Генштабу, становлять близько 1 516 430 військовослужбовців. За добу українські сили знешкодили ще 1520 російських військових.

Крім того, від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

12 352 танки;

25 357 бойових броньованих машин;

2 143 РСЗВ;

1 657 засобів ППО;

442 літаки;

356 гелікоптерів;

524 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі зазначають, що дані про втрати російських військ уточнюються.

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