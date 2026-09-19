Сили оборони України знешкодили понад 50 тисяч артсистем РФ, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знешкодили понад 50 000 артилерійських систем російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Цей результат - щоденна бойова робота операторів ударних безпілотників, розвідки, фахівців контрбатарейної боротьби та ракетних військ і артилерії й воїнів інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Кожна знищена артустановка противника - це врятовані життя наших воїнів і цивільних громадян у прифронтових містах. Методична демілітаризація російського агресора триває.
Що відомо?
Станом на 19 вересня загальні бойові втрати Росії, за даними Генштабу, становлять близько 1 516 430 військовослужбовців. За добу українські сили знешкодили ще 1520 російських військових.
Крім того, від початку повномасштабної війни російська армія втратила:
- 12 352 танки;
- 25 357 бойових броньованих машин;
- 2 143 РСЗВ;
- 1 657 засобів ППО;
- 442 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 524 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі зазначають, що дані про втрати російських військ уточнюються.
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