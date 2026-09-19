Силы обороны Украины уничтожили более 50 тысяч артиллерийских систем РФ, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 50 000 артиллерийских систем российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Этот результат — ежедневная боевая работа операторов ударных беспилотников, разведки, специалистов по контрбатарейной борьбе, ракетных войск и артиллерии, а также воинов других подразделений Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Каждая уничтоженная артиллерийская установка противника — это спасенные жизни наших воинов и гражданских лиц в прифронтовых городах. Методичная демилитаризация российского агрессора продолжается.
Что известно?
По состоянию на 19 сентября общие боевые потери России, по данным Генштаба, составляют около 1 516 430 военнослужащих. За сутки украинские силы уничтожили еще 1520 российских военных.
Кроме того, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла:
- 12 352 танка;
- 25 357 боевых бронированных машин;
- 2 143 РСЗО;
- 1 657 средств ПВО;
- 442 самолета;
- 356 вертолетов;
- 524 132 БПЛА оперативно-тактического уровня.
В Генштабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.
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