Силы обороны Украины уничтожили более 50 тысяч артиллерийских систем РФ, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 50 000 артиллерийских систем российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Этот результат — ежедневная боевая работа операторов ударных беспилотников, разведки, специалистов по контрбатарейной борьбе, ракетных войск и артиллерии, а также воинов других подразделений Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Каждая уничтоженная артиллерийская установка противника — это спасенные жизни наших воинов и гражданских лиц в прифронтовых городах. Методичная демилитаризация российского агрессора продолжается.

Что известно?

По состоянию на 19 сентября общие боевые потери России, по данным Генштаба, составляют около 1 516 430 военнослужащих. За сутки украинские силы уничтожили еще 1520 российских военных.

Кроме того, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла:

12 352 танка;

25 357 боевых бронированных машин;

2 143 РСЗО;

1 657 средств ПВО;

442 самолета;

356 вертолетов;

524 132 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

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