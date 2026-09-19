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Новости Уничтожение российской техники
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Силы обороны Украины уничтожили более 50 тысяч артиллерийских систем РФ, - Генштаб

Более 50 тысяч артиллерийских систем РФ уничтожили Силы обороны Украины

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 50 000 артиллерийских систем российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Этот результат — ежедневная боевая работа операторов ударных беспилотников, разведки, специалистов по контрбатарейной борьбе, ракетных войск и артиллерии, а также воинов других подразделений Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Каждая уничтоженная артиллерийская установка противника — это спасенные жизни наших воинов и гражданских лиц в прифронтовых городах. Методичная демилитаризация российского агрессора продолжается. 

Что известно?

По состоянию на 19 сентября общие боевые потери России, по данным Генштаба, составляют около 1 516 430 военнослужащих. За сутки украинские силы уничтожили еще 1520 российских военных.

Кроме того, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла:

  • 12 352 танка;
  • 25 357 боевых бронированных машин;
  • 2 143 РСЗО;
  • 1 657 средств ПВО;
  • 442 самолета;
  • 356 вертолетов;
  • 524 132 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

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Генштаб ВС (8767) уничтожение (10796)
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