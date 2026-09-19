На фронте за сутки произошло 213 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска провели 213 штурмовых операций. На Покровском направлении Силы обороны отразили 29 атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанёс один ракетный и 89 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 588 дронов-камикадзе и осуществили 2952 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Писаревка, Уланово, Искрисковщина, Лужки, Иволжанское, Яструбино, Храповщина и Марьино. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Великая Чернеччина, Хутор Михайловский и Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Терновой, Потихоново, Старицы и Широкого, а также в направлениях Николаевки и Зарубинки.

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На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Петропавловки, Купянска-Вузлового и Новоосиново.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районе Торского, а также в направлениях Надии и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Ямполя и Кривой Луки, а также в направлениях Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Осиково, Новоселовки, Степановки, Николайполя и Русина Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также осуществлял штурмы в направлениях Кучерова Яра, Торецкого, Степей, Доброполья, Ганновки, Светлого, Краснополья, Новогришино и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Терновое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Ровное, Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Новоселовки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы противника, двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и одному зенитному ракетному комплексу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, 11 средств противовоздушной обороны, 16 наземных робототехнических комплексов, 1816 беспилотных летательных аппаратов, 480 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.