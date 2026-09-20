Косіняк-Камиш з трибуни Сейму закликав польських політиків припинити антиукраїнську риторику: "Цькування українців має межі"

Фото: Agencja Wyborcza

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що підтримка України відповідає державним інтересам Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності.

Про це він заявив, виступаючи у Сеймі 18 вересня, повідомляє "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України - національний інтерес Польщі

"Чи з усім розібралися українці? Ні. Вони не розібралися з історією, але ми не повинні втрачати з поля зору здоровий глузд у всьому цьому та в цій популістській гонитві. Заради будь-якого відсотка (підтримки поляками критики України, - ред.) не можна зраджувати національні інтереси, якими є підтримка України, що воює, - сказав Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що вже деякий час польський повітряний простір порушують, зокрема, російські дрони.

"Це вже не поодинокі випадки. Це спланована агресія проти країн НАТО", - зауважив Косіняк-Камиш, підкресливши, що такою є стратегія РФ.

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Відповідь опозиції

Він також відповів на заяви депутата Сейму від "Право і справедливість" Лукаша Мейзи, який критикує польську владу за підтримку України, а також депутату від ультраправої партії "Конфедерація" Роману Фріцу, який закинув "дезертирство" прем’єру Дональду Туску через його відсутність у Сеймі.

"Дональд Туск зараз перебуває в охопленій війною Україні, куди ви ніколи не наважилися б поїхати й підтримати її. Він поїхав туди підтримувати Україну, щоб і ми були в більшій безпеці, тому що саме там вирішується наша безпека", - відповів Косіняк-Камиш Фріцу.

"Депутате Мейза, це цькування українців теж має свої межі. Цією межею є безпека польської держави", - відповів Косіняк-Камиш іншому парламентарю.

Він також заявив, що Мейза перетинає цю межу, реалізуючи російську стратегію.

"Посварити поляків та українців. Посварити поляків між собою, посварити нас із НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розколотою та самотньою. Справді, схаменіться", - закликав глава оборонного відомства Польщі.

Міністр оборони також закликав польських політиків припинити цькувати українців.

"Ви бачите, що відбувається: ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролітатиме через Україну і долітатиме до Польщі. Ви цього хочете? Цькуйте українців далі", - заявив він із трибуни Сейму.

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